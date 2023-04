Jotta potilas ei kuole, on aika tehdä kovia tervehdyttäviä toimenpiteitä. Nyt on aika kääntää suunta ja tehdä koviakin toimenpiteitä.

Suomi on kaikessa Pohjolan huonoin. Potilas Suomi on todella huonossa kunnossa.

Bruttokansantuote on käytännössä samalla tasolla kun se oli 15 vuotta sitten, eli käytännössä kasvua ei ole ollutkaan. Työllisyysaste on vaivaiset 74 prosenttia kun muualla on paljon korkeampi. Valtionvelkaa on tuplasti verrattuna muihin ja korkoja maksamme pian seitsemän miljardia jos mitään ei tehdä. Demografia on todella huono ja työllisten määrä vähenee, kuin se muualla kasvaa. Potilas Suomi on niin huonossa kunnossa, että millään pienillä resepteillä ei pärjää, vaan potilas tarvitsee shokkihoitoa ja nopeasti.

Ensimmäisenä tarvitaan reipas iso menojen sopeutus, leikkauksia sellaisista menoista, joista voidaan olla ilman ja ei tapa tulevaa kasvua. Tässä joitakin. Kilpailua vääristävien yritystukien leikkaus, asumistuen täysuudistus, indeksijarru, julkisen hallinnon tehokkuusohjelma ja koko valtion budjetin läpikäynti ja ei tärkeiden asioiden leikkaaminen.

Laaja työttömyys on yli 300 000 henkilöä. Samanaikaisesti meillä on reippaasti yli 100 000 vapaata työpaikkaa. Työmarkkinat eivät toimi toivotulla tavalla. Kaikki työikäiset ja työkykyiset ihmiset pitää elättää itsensä työllä, ei tulonsiirroilla. Tämän takia uudistaisin työttömyysturvaa nykyistä kannustavammaksi ja työllisyyspolitiikkaa velvoittavammaksi ja kannustavammaksi. Tarvitaan iso sosiaaliturvauudistus.

Tuloverotusta alentaisin ja marginaalivero reippaasti alle 50 prosenttia. Vuonna 2013 tulleet raippaverot poistaisin. Työnteon ja lisätyön pitää olla kannustavampaa. Jotta Suomi-potilas tervehtyy tarvitsemme lisää työtä, emme vähemmän.

Suomi kuulemma on maan onnellisin kansa. Voi olla, mutta se on tapahtunut hinnalla että 15 vuodessa olemme tuplanneet valtionvelan. Potilas Suomi makaa nyt sairaana junassa ykkösluokassa, ja juna on menossa väärään suuntaan. Kohti kalliota jos ei mitään tehdä. On aika vetää hätäjarrusta, ja aloittaa oikeitten asioitten tekeminen.