Ruotsin talous kasvaa vauhdilla. / Camden David

”Venäjä-kauppa oli heroiinia, vierottuminen vie aikaa”

  • Julkaistu 05.11.2025 | 09:37
  • Päivitetty 05.11.2025 | 10:11
  • Talous
Suomi jää jälkeen Ruotsin kasvusta.
Varman toimitusjohtaja Risto Murto on nostanut esiin Eurostatin ennakkoarvion EU:n ja euroalueen talouskasvusta.

Bruttokansantuotteen vuosikasvu kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen on yli kaksi prosenttia Espanjassa, Tsekissä, Ruotsissa ja Portugalissa.

Ruotsin kasvu on ennakkoarvion mukaan +2,4 prosenttia. Saksan lukema on hieman plussalla, mutta Suomessa negatiivisen puolella.

– Suomi miinuksella. Vetää sanattomaksi, Risto Murto kirjoittaa X:ssä.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) toteaa tuottavuuden edelleen matelevan Suomessa. Yksityiset investoinnit sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat alhaalla.

– Työttömyys syö kulutusta. Varoituksista huolimatta laskimme liikaa Venäjän varaan. Venäjä-kauppa oli heroiinia, vierottuminen vie aikaa. Julkinen velka painaa, Mika Aaltola luettelee.

