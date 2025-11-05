Varman toimitusjohtaja Risto Murto on nostanut esiin Eurostatin ennakkoarvion EU:n ja euroalueen talouskasvusta.
Bruttokansantuotteen vuosikasvu kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuodentakaiseen on yli kaksi prosenttia Espanjassa, Tsekissä, Ruotsissa ja Portugalissa.
Ruotsin kasvu on ennakkoarvion mukaan +2,4 prosenttia. Saksan lukema on hieman plussalla, mutta Suomessa negatiivisen puolella.
– Suomi miinuksella. Vetää sanattomaksi, Risto Murto kirjoittaa X:ssä.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) toteaa tuottavuuden edelleen matelevan Suomessa. Yksityiset investoinnit sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat alhaalla.
– Työttömyys syö kulutusta. Varoituksista huolimatta laskimme liikaa Venäjän varaan. Venäjä-kauppa oli heroiinia, vierottuminen vie aikaa. Julkinen velka painaa, Mika Aaltola luettelee.
— Mika Aaltola (@MikaAaltola) November 5, 2025