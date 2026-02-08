Suomi ja Ukraina yhteistyöhön vaaliasioissa

Oikeusministeriö toteaa, että vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien merkitys korostuu entisestään aikana, jolloin vaalijärjestelmiin kohdistuu uudenlaisia uhkia ja tarve vahvistaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin on kasvanut.

Suomen ja Ukrainan vaaliyhteistyön taustalla on yhteinen tavoite edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumista.

– Yhteistyö Ukrainan kanssa vahvistaa paitsi maiden vaalihallinnon osaamista myös laajemmin luottamusta demokraattisiin prosesseihin. On tärkeää, että jaamme kokemuksia ja kehitämme yhdessä toimintatapojamme aikana, jolloin vaaleihin kohdistuvat uhat muuttuvat ja monimutkaistuvat, sanoo oikeusministeriön kansliapäällikkö Antti Leinonen.

Yhteisymmärryspöytäkirja kattaa laajan joukon vaaliasioihin liittyviä teemoja.

Suomi ja Ukraina voivat kehittää yhteistyötään muun muassa vaalihallinnon osaamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä, kansalaisten vaalioikeuksien edistämisessä ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osalta, vaalien turvallisuudessa ja kyberturvallisuudessa, informaatiovaikuttamisen torjunnassa, vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsäädännön kehittämisessä, vaaleja järjestävien toimijoiden koulutuksessa sekä ulkomailla äänestämiseen liittyvissä järjestelyissä.

Pöytäkirja on osa käytännönläheistä yhteistyötä, jonka kautta jaetaan osaamista ja vahvistetaan vaalihallinnon toimijoiden valmiuksia. Keskeisiä yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi opintovierailut ja yhteiset seminaarit.

Osapuolet voivat myös toistensa pyynnöstä kutsua edustajia seuraamaan vaalien tai kansanäänestysten järjestämistä omassa maassaan.

Yhteisymmärryspöytäkirja ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se luo rakenteen pitkäjänteiselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle, kertoo oikeusministeriö.