”Suomi ei kerta kaikkiaan lähde nousuun veroja kiristämällä”

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta ja SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar kävivät kiihkeän väittelyn Kalevi Sorsa -säätiön verotapahtuman yhteydessä järjestetyssä veropoliittisessa debatissa Helsingissä.

Edustajilta kysyttiin, millaisilla verokeinoilla ja muilla toimilla voitaisiin sopeuttaa julkista taloutta 10 miljardin euron edestä. Valtiovarainministeriön mukaan seuraavalla hallituskaudella sopeutustarve on 7–12 miljardia euroa

– Minä en kerta kaikkiaan ajattele niin, että mitä veroja kiristämällä me saisimme nyt Suomen nousuun. Ajattelen toisinpäin, että mitä me haluamme enemmän, sitä pitää verottaa vähemmän. Mitä me haluamme vähemmän, sitä pitää verottaa enemmän. Suomi ei kasva millään muulla kuin sillä, että meidän yrityksemme kasvat, Susanne Päivärinta sanoi.

– Me olemme EU: ykkönen julkisten menojen suhteessa BKT:hen, se on melkein 60 prosenttia. Tämä on veret seisauttava asia.

Hänen mukaansa tätä ongelmaa ei ratkaista talouskasvulla tai veronkorotuksilla.

– Meidän on kerta kaikkiaan saatava tänne yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia.

Nasima Razmyarin mukaan Suomen krooninen velkaantumisongelma pitää saada pysäytettyä.

– Meidän täytyy pystyä hallitsemaan paremmin velkaantumista, ja sitä varten tietenkin tällä hetkellä on tämä parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä.

– Jos katsotaan tätä meidän veroastettamme, niin sitähän useimmiten oikealta syytetään (korkeaksi). Mutta itse näen, että pohjoismaalaistittain me olemme hyvin sopusoinnussa. Tietenkin on niitä maita, joissa kokonaisveroaste on alhaisempi, mutta siellä on myös hyvin erilainen yhteiskunta.

Razmyarin mukaan yhteiskuntaa ja valtiontaloutta täytyy sopeuttaa oikeudenmukaisella tavalla.

– Mutta valitettavasti tämän puolueen (kokoomus) heikkous ja ongelma on siinä, että he uskaltavat kyllä vastustaa veroja ja samalla haluavat myös puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Se ei ole johdonmukaista. Pitää pystyä sanomaan, että jos vastustaa, niin mitä olette valmiita sitten hyvinvointiyhteiskunnan ja valtion kannalta merkittävästi heikentämään, koska kymmentä miljardia ei pysty sopeuttamaan, ellei viimeinen sammuta valot tästä yhteiskunnasta hyvinvointivaltion osalta.