Suomi allekirjoitti Nato-sopimuksia

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) allekirjoitti keskiviikkona Brysselissä Naton ulkoministerikokouksessa neljä sopimusta, joista yksi on puolustusliiton APSS-aloitteen aiesopimus ja kolme muuta ovat kansainvälisiä projektisopimuksia. Sopimukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

– Natolla on kattava määrä monikansallisia hankkeita, joista Suomi osallistuu kansallisista tarpeistaan keskeisiin, toteaa Savola.

Suomi allekirjoitti yhdessä 17 muun maan kanssa Naton satelliittikuvaustiedustelun ja -valvonnan (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) aloitteen aiesopimuksen. Aloitteen tavoitteena on parantaa satelliittikuvantamisen kykyä hyödyntämällä jäsenmaiden jo olemassa olevia resursseja.

Suomi liittyi keskiviikkona myös kansainväliseen virtuaalisen ammusvarastoinnin (Multinational Cooperation for Ammunition Warehousing Initiatives, MAWI) aloitteen yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Aloitteen tavoitteena on selvittää puitteet kansainväliselle ammusten yhteisvarastoinnille sekä siihen liittyville päätöksentekomekanismeille, tiedonvaihdolle ja sovellettaville teknisille määräyksille. Tähän mennessä aloitteeseen osallistuvat Suomen lisäksi Belgia, Espanja, Ranska, Romania, Unkari, Hollanti, Italia, Kreikka, Norja, Slovakia, Slovenia, Viro ja Ruotsi.

Lisäksi ministeri Savola allekirjoitti kaksi sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvää hanketta. Cooperation on Delivering Countermobility Capabilities -aiesopimuksen tavoitteena on selvittää liikkeenestämisen kehittämistä ja Cooperation on Delivering Gap Crossing Capabilities -aiesopimuksen tarkoituksena on ylikulun varmentamisen kehittäminen.

Molemmat projektiaiesopimukset tukevat pioneeriaselajin kehittämisen kokonaisuutta. Aiesopimukset ovat allekirjoittaneet Suomen lisäksi muun muassa Belgia, Kroatia, Saksa, Italia, Latvia, Alankomaat, Romania, Espanja, Britannia sekä Yhdysvallat.

– Tänään allekirjoitetut hankkeet ovat käytännönläheisiä ja kustannustehokkaita. Alamme tarkastella yhteistyömahdollisuuksia näillä aloilla, toteaa Savola.