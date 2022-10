Suomessa yli 40 000 Ukrainasta paennutta

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet ovat jättäneet yli 40 000 tilapäisen suojelun hakemusta. Lokakuussa hakemuksia on jätetty 1 205, ja nousua on itärajalta tulleiden ukrainalaisten hakemuksissa. Lähes kaikki tilapäistä suojelua hakeneet ovat ukrainalaisia, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Tilapäistä suojelua hakeneista on naisia 49 prosenttia, miehiä 21 prosenttia ja lapsia 30 prosenttia.

Yksin tulleita lapsia ja nuoria on noin 700. Valtaosin he ovat tulleet Suomeen sukulaisten tai perheystävien kanssa. Osa asuu alaikäisten yksiköissä, jossa he saavat tarvitsemansa tuen.

Maahanmuuttovirasto kertoo, että vastaanottojärjestelmässä on ennätysmäärä asiakkaita, suurin osa tilapäistä suojelua hakeneita ja saaneita. Moni heistä asuu keskuksen ulkopuolella.

Jokaisella on oma vastaanottokeskus, josta saa vastaanottopalveluja, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja, ja neuvontaa.

Päätöksiä tilapäisen suojelun hakemuksiin on tehty 40 153. Päätöksen saa yleensä viikon kuluessa hakemisesta. Esimerkiksi työnteon voi kuitenkin aloittaa heti, kun hakemus on jätetty rajaviranomaiselle tai poliisille.