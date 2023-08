Suomessa tehty havainto uudesta lintulajista

Suomen ensimmäinen ruskosuula (Sula leucogaster) havaittiin tänään ulkomerellä Helsingin edustalla, Birdlife Suomi tiedottaa. Jukka Haukijärvi kuvasi Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvan kaiteella istuneen linnun, joka kuvista voitiin määrittää nuoreksi ruskosuulaksi. Myöhemmin linnusta saatiin vielä lisää kuvia.

Lintu levähti laivalla kolmisen tuntia, kunnes suuntasi kello 17.15 voimakkaassa myötätuulessa länteen.

Ruskosuula on istuessaan vähän pienempi kuin merimetso, lennossa molempien siipienväli on samaa luokkaa. Yleisväriltään ruskosuula on hyvin tumma. Aikuisella on laajalti valkea vatsa, mutta nuori lintu on kauttaaltaan tummanruskea. Vain vahva nokka erottuu vaaleampana päästä.

Ruskosuula pesii trooppisilla valtamerillä. Eurooppaa lähimmät pesimäpaikat ovat Punaisenmeren saarilla ja Kap Verdellä. Lajia on havaittu satunnaisesti Atlantin rannikolla esimerkiksi Portugalissa ja Espanjassa, ja viime vuosina havaintoja on tehty myös Ranskassa, Brittein saarilla, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja toissa syksynä myös Ruotsissa. Itämerellä ruskosuulaa ei ole havaittu aikaisemmin.

BirdLife Suomen rariteettikomitea tarkastaa Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot ja arvioi, ovatko määritysperusteet riittävät ja onko lintu luonnonvaraisesti harhautunut. Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 487 luonnonvaraista lintulajia.

Edellinen maalle uusi lintulaji oli viime vuoden heinäkuussa havaittu pikkumerimetso.