”Suomessa on yksimielisyys siitä, että suomalaiset ovat eri mieltä”

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ja Tampereen yliopiston professori Juho Saari korostavat, että tulevissa eduskuntavaaleissa on erittäin keskeistä löytää yhteinen tahtotila yhteiskuntapolitiikan perusperiaatteille.

– Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että elinkeinoelämän tuottavuutta on kohennettava ja hyvinvointivaltio on uudistettava. Vielä suurempi yksimielisyys on siitä, että suomalaiset ovat eri mieltä, kuinka nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa, Saari ja Eloranta kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Uuden tulevan hallituksen tulee rakentaa yhteinen tahtotila, joka tekee politiikasta yrityksille ja yhteisöille ennustettavaa.

Saari ja Eloranta näkevät että ydinasiana tähän on strategisempi ote Suomen tulevaisuuteen.

– Hallitusohjelmaan tulee valita muutama painopistealue samalla kun julkinen talous saatetaan lähemmäksi tasapainoa valtiovarainministeriön näkemyksen mukaisesti, he toteavat.

Painopisteitä voisi olla esimerkiksi koulutuksen, tutkimustoiminnan ja turvallisuuden, sekä vihreän siirtymän edistäminen.

Saaren ja Elorannan mukaan Suomen kannalta ei ole parasta keskittyä yksityiskohtiin, kuten yksittäisiin leikkauksiin, sillä kyse on isoista yhteiskunnallisista kysymyksistä kuten tuottavuuden kohentamisesta ja työikäiseen väestöön kohdistuvien julkisten menojen kasvun hillinnästä.

– Yksityiskohtia tärkeämpää on luoda pelisääntöjä, jotka kannustavat ja sitouttavat politiikkapakettien rakentamiseen. Tästä on Suomessa toimivat perinteet ja hyvät ratkaisut. Yksinkertaisetkin pelisäännöt ohjaavat uudistamista, Saari ja Eloranta kertovat.

Samalla politiikasta saataisiin myös tieto- ja tutkimusperustaisempaa, jos esimerkiksi menolisäyksiä suunnittelevan työryhmän pitäisi esittää samalla summalla tehostamistoimenpiteitä.

– Suomi on monella tapaa maailman paras maa, mutta sen uudistumiskyky on hidastunut. Yhteinen etumme on, että Suomi käyttää hyödykseen nyt avautumassa olevan mahdollisuuden, Saari ja Eloranta toteavat.