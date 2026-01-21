Suomessa Euroopan halvin sähkön tukkuhinta, hyöty ei näy kaikille

Suomalaisen sähkön tukkuhinta oli viime vuonna Euroopan halvinta, ilmenee Energiateollisuuden tuoreista tilastoista. Energiateollisuus esitteli tuoreita tietojaan tiedotusvälineille keskiviikkona pidetyssä tilaisuudessa.

Vertailussa olivat mukana eurooppalaisten maiden pääkaupungit. Jos vertailussa huomioidaan myös Ruotsin ja Norjan pohjoisimmat hinta-alueet, sähkö oli kolmanneksi halvinta Euroopassa.

Sähkön tukkuhinta ei ole sama asia kuin kuluttajien maksama sähkön hinta. Kuluttajien maksamaan hintaan tulevat päälle esimerkiksi sähkövero, marginaali sekä sähköyhtiön mahdollisesti perimä kuukausimaksu.

Tilastoista on havaittavissa, että myös kuluttajien sähkölaskut ovat pienentyneet viimeisen vuoden aikana. Sähkömarkkinassa tapahtuvat muutokset eivät kuitenkaan näy niiden kuluttajien sähkölaskuissa, joiden sähkösopimus on sidottuna kiinteään hintaan. Näiden kuluttajien kohdalla vaikutukset näkyvät viiveellä vasta seuraavaa sopimusta tehdessä.

– Sähkömarkkina toimii hyvin. Sähkön tuonti Pohjois-Ruotsista on kuluttajan etu laskiessaan hintaa. Uusi Aurora-linja on lisännyt kapasiteettia entisestään. Samalla investointiedellytykset tuulivoimaan ovat heikentyneet, kun sähkö on jo niin halpaa, ettei investoiminen kannata, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa tiedotteessa.

– Sähkön päästöt ovat melkein nollassa, ja sähköllä on yhä tärkeämpi rooli muiden sektoreiden päästöjen vähentämisessä. Sähköä riittää ja se on edullista, nyt on hyvä aika investoida, kunhan pidämme investointiedellytyksistä huolta myös poliittisesti, Leskelä jatkaa.

Artikkeli jatkuu graafien jälkeen.

Sähkön käyttö kasvoi

Sähkön käyttö kasvoi kaksi terawattituntia edellisestä vuodesta ja oli 85 terawattia vuonna 2025. Teollisuuden sähkönkäyttö on ollut laskusuunnassa jo pidempään ja sen osuus on pysytellyt muun kulutuksen alapuolella vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 2025 kulutus oli vajaat kolme prosenttia edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Piristymistä oli varsinkin metsä- ja kemianteollisuudessa.

Tuulivoiman osuus kasvoi vuoden 2024 24 prosentista viime vuoden 26 prosentin. Vesivoiman tuotanto laski viiteentoista prosenttiin. Vesivarastot olivat keskimääräistä alemmalla tasolla. Osa sähkön kulutuksen kasvusta katettiin sähkön tuonnilla, jonka osuus nousi vuoden 2024 vajaasta neljästä prosentista lähes seitsemään prosenttiin.

Sähkön nettotuonti oli viiden ja puolen terawattitunnin luokkaa. Korkeimmillaan nettotuonti oli vuosina 2017–19, jolloin sähköä tuotiin noin 20 terawattituntia vuosittain.

Kaukolämmön päästöt laskussa

Kaukolämmön päästöt laskivat vuoden 2025 aikana yli kolmanneksella (38 prosenttia).

Viime vuoden tilastojen mukaan kolmetoista prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella, ja niiden osuus on edelleen laskussa. Vuonna 2010 fossiilisten ja turpeen osuus oli 77 prosenttia ja vuonna 2019 edelleen 47 prosenttia. Viimeinen kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttävä kattila suljettiin viime keväänä, ja turpeen käyttö keskittyy lähinnä pieniin päästökaupan ulkopuolella oleviin laitoksiin. Samalla sähkökattiloiden osuus on kaksinkertaistunut kahdeksaan prosenttiin tuotetusta lämmöstä.

Kaukolämmön mitattu käyttö oli reilut 31 terawattituntia. Lukema on pienempi kuin vuonna 2024, mutta koska lämmityskausi oli viime vuonna 2,6 astetta normaalia vuotta lämpimämpi, kaukolämmön lämpötilakorjattu käyttö säilyi lähes ennallaan. Keskimääräistä kylmempi kesä puolestaan vähensi kaukojäähdytyksen käyttöä viisi prosenttia.

CHP-laitosten sähköntuotantokapasiteetti oli 2 500 megawattituntia, joka vastaa noin kuudennesta huippukulutuspäivän sähköntarpeesta. Lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kykenevät laitokset tarjoavat tärkeää joustoa sähkömarkkinoille, ja voivat tyydyttää kysyntää, kun tuotanto ei muuten riittäisi. Kaukolämmön tuotanto vähentää tarvetta kiinteistökohtaiselle sähkölämmitykselle ja näin laskee myös merkittävästi sähkön kysyntähuippuja ja vähentää hintavaihteluita.

– Kaukolämmön ja sähkön tuotannot tukevat toisiaan yhä enemmän. Lämmityksen sähköistyminen vähentää päästöjä, ja samalla tarjoaa varaventtiilin sähkölle silloin, kun sille ei runsaan tuotannon oloissa ole muuta käyttöä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

– Kaukolämmön päästöjen vähenemiseen vaikuttaa sähköistymisen lisäksi fossiilisten ja turpeen korvaaminen bioenergialla, joka on samalla sähkömarkkinoita tasaavan yhteistuotannon polttoaine. Sähköä ja lämpöä tuotetaan yhä enemmän ilman polttoaineita, jonka vuoksi myös bioenergian käyttö on nyt kääntymässä laskuun, hän jatkaa.

