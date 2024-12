Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kritisoi viestipalvelu X:ssä kielitieteilijä Janne Saarikiven Helsingin Sanomissa julkaisemaa esseetä. Saarikivi kirjoittaa, että Suomessa ”on jälleen sotahulluuden aika”. Lisäksi Saarikivi kritisoi poliitikkojen puheita valtion velkasuhteesta ja halusta tehdä leikkauksia julkiseen talouteen.

Kauman mukaan poliitikkojen on otettava huomioon sekä turvallisuus- että taloustilanne päätöksenteossa. Poliitikkojen suhtautumista nykytilanteeseen Kauma pitää realismina.

– Suomessa ei ole sotahulluuden, vaan realismin aika! hän kirjoittaa.

Kauma huomauttaa, että Venäjä on osoittanut olevansa vaarallinen ja siksi myös poliitikkojen on varauduttava pahimman varalle.

– Toisin kuin vapaa-ajattelijoilla, meillä (poliitikoilla) on vastuu ihmisten turvallisuudesta, Kauma sanoo.

Kauman mukaan Suomessa kaikki eivät vieläkään ymmärrä Euroopan turvallisuustilanteen muuttuneen radikaalisti viime vuosien aikana. Lisäksi hän huomauttaa, että Suomi on elänyt jo pitkään yli varojensa.

– On aivan välttämätöntä tehdä muutoksia. Täytyy siis jatkaa asian rummuttamista! Kauma lisää.

