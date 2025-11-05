”Suomen turvallisuutta vahvistetaan kaikilla tasoilla”

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pelkää Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa laajenevan eurooppalaiseksi suursodaksi.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) korostavat, että Suomen turvallisuutta vahvistetaan tällä hetkellä kaikilla tasoilla: kotimaassa, Natossa ja EU:ssa. Suomalaisten huoli otetaan kansanedustajien mukaan vakavasti.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät Nato-jäsenyyttä tärkeänä, mutta korostavat samalla oman puolustuksen merkitystä. Autton ja Vikmanin mukaan kansalaisten linja on oikea.

– Suomi nostaa puolustusmenonsa vähintään kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen oma puolustuskyky pidetään vahvana, ajanmukaisena ja uskottavana muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Näin varmistamme, että myös tulevilla sukupolvilla on turvallinen Suomi. Jokainen euro, joka sijoitetaan puolustukseen, säästää pitkässä juoksussa mittaamattomasti inhimillisesti ja taloudellisesti, kun rauha säilyy, Autto toteaa.

– Tämän hallituskauden aikana Suomi on päättänyt irtautua myös jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Tavoitteenamme on turvata Suomen puolustuksen uskottavuus ja pitää yllä niin uskottavaa pelotetta, että kukaan ei koskaan edes yritä puolustustamme koetella. Suomen turvallisuus on tärkein tehtävämme. Se tapahtuu yhä vahvemman puolustuskyvyn ja varautumisen kautta, jotta saamme elää rauhassa. Myös itärajan sulkua on tällä hallituskaudella päätetty jatkaa, Vikman sanoo.

Autto korostaa hallituksen tuloksellista vaikuttamistyötä myös EU-tasolla.

– Orpon hallitus on tehnyt EU:ssa tuloksellista vaikuttamistyötä: Suomelle on neuvoteltu 1,6 miljardin euron rahoitus rajaturvallisuuteen ja turvallisuuteen. Tämä on osoitus siitä, että Suomen ääni kuuluu ja näkyy Euroopan päätöksissä, Autto sanoo.

Tutkimuksen mukaan pelko sodan laajenemisesta korostuu naisilla. Vikman painottaa, että Orpon hallituskaudella turvallisuutta vahvistetaan laajasti.

– Suomalaisilla pitää olla perusteltu tunne siitä, että Suomi on turvassa. Siksi vahvistamme paitsi puolustuskykyä myös huoltovarmuutta, rajaturvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Turvallisuus syntyy jokapäiväisistä teoista, jotka varmistavat vakaan arjen myös epävarmuuden keskellä, Vikman sanoo.

Autto ja Vikman korostavat, että turvallisuuslinja on selkeä ja johdonmukainen. Kansanedustajien mukaan Suomen kokonaisturvallisuus on vahvemmalla pohjalla kuin koskaan ja työ jatkuu joka päivä. Suomalaiset voivat luottaa siihen, että Orpon hallitus tekee kaiken tarvittavan Suomen turvallisuuden takaamiseksi, Autto ja Vikman vakuuttavat.