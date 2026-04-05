Suomen tuottavuuskehitys jäljessä – ”Olemme keskellä teknologista murrosta”

Suomen talouden alijäämäisyyden aikakausi alkoi vuonna 2008. Samaan saumaan osui suomalaisen työn tuottavuuden lasku. Alamäki on ollut hurja. Yritysten tuottavuuden kasvu on tärkeä kasvun moottori. Olemme selkeästi jäljessä Pohjoismaita.

– Ruotsi ja Tanska ovat aika vahvoja vertailukohteita tuottavuuskasvussa. Ne ovat edellä kaikkia muita maita tällä hetkellä, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Ville Kaitila Verkkouutisille.

– Olimme aika lähellä Ruotsin ja Tanskan tasoa 2000-luvun alussa. Yrityssektorin keskimääräinen tuottavuus laski, koska Suomessa tuhoutui lyhyellä aikavälillä paljon sellaisia työpaikkoja, jotka tuottivat paljon arvonlisäystä tehtyjä työtunteja kohti, Laboren johtaja Mika Maliranta sanoo Verkkouutisille.

Suomen korkea tuottavuus oli pitkälti Nokian ansiota. Kaitila sekä Maliranta nostavat molemmat esiin Nokian roolin Suomen tuottavuuden kasvussa ja romahduksessa.

– Samaan aikaan meiltä hävisi metsä- ja paperiteollisuudesta työpaikkoja. Ne ovat toimialoja, joilla työn tuottavuus on korkeaa.

Suuret ikäluokat alkoivat jäädä eläkkeelle ja samalla Suomesta hävisi paljon korkean tuottavuuden työpaikkoja, jotka olivat keskittyneet muutamaan yhtiöön ja teollisuuteen. Korkean työpaikan työpaikat ovat siirtyneet yksityiselle palvelusektorille. Siinä muutamia syitä sille, miksi meillä menee niin kuin menee.

Suomen tuottavuus junnaa paikoillaan

Kaitilan mukaan Suomen tuottavuus ei ole noussut lainkaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Suomen toimialarakenne on erilainen kuin esimerkiksi Ruotsin. Suomessa on ollut paljon teollisuuden osaamista. Siinä olemme olleet hyviä. Ruotsissa on oltu hyviä palvelumyynnissä.

Syitä sille, miksi Suomen tuottavuus ei kehity, ei oikein tiedetä. Mahdollisia syyllisiä on monia: toimialarakenne, ikääntyvät väestö ja huonosti kohdistetut investoinnit.

Kaitila on tutkinut asiaa paljon kansantalouden näkökulmasta. Hän nostaa tärkeiksi tekijöiksi investoinnit yleensä ja erityisesti investoinnit koulutukseen, joissa Suomi on jäänyt jälkeen muista maista. Laboren Maliranta sanoo, että hänellä on tai hän ainakin väittää tietävänsä, miksi Suomen tuottavuus ei ole noussut.

– Olemme Nokian jälkeen olleet keskellä teknologista murrosta. Siitä toipuminen vie aikansa, Maliranta sanoo.

– Toipuminen suurista teknologisista murroksista tapahtuu hitaasti. Nokia oli niin suuri, että sen välillisetkin vaikutukset olivat suuret.

Notkahdus työn tuottavuudessa tapahtui ensimmäisen kerran vuonna 2008. Kymmenessä vuodessa Suomen ja suomalaisten tuottavuus jaksoi vielä kivuta vanhoihin lukuihin. Mutta vuonna 2017 tapahtui uusi notkahdus ja sen jälkeen tuottavuus ei ole palannut samalle tasolle kuin aiemmin.

Onko Suomi nousemassa jaloilleen?

Poimintoja videosisällöistämme

Ville Kaitilan mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä korkeita tuottavuuden aloja. Mutta erot ovat suuria, ja vaikka jokin ala pärjää niin kokonaisuus ei herätä hurraa-huutoja.

Mika Maliranta kirjoitti vuonna 2024 kirjan Pinnan alta. Teoksen pääviesti oli se, että Suomen kasvu on edessä päin, ja meillä ei mene niin huonosti kuin ajattelemme.

– 2000-luvun aikana yritysten investoinnit yksityiseen palvelusektoriin ovat kasvaneet ja teollisuudessa investoinnit ovat vähentyneet. Seuraamme Ruotsia kymmenen tai kaksikymmentä vuotta jäljessä, Maliranta sanoo.

Kaitila nostaa esille yhdeksi syyksi, joka on tukenut Norjan ja Ruotsin tuottavuuskasvua on hyvin toimivat pääomamarkkinat. Maissa yritykset laittavat paljon rahaa tutkimus- ja kehitystyöhön.

TKI-rahoitus ei kuitenkaan tee autuaaksi, jos rahoja ei käytetä oikein.

– Tutkimukset osoittavat, että valtion kannattaa satsata erityisesti luonnontieteellisiin aloihin ja kaupalliseen alaan. Ne ovat tuottavuuden kehityksen kannalta avainasemassa, Maliranta sanoo.

Maliranta ei ole haudannut optimismiaan Suomen talouskasvun suhteen. Teknologisista murroksista nouseminen vie aikaa. Yksi syy on se, että patenttien määrä on Suomessa kasvussa, ja vaikka Suomessa ei ole samanlaista pääomamarkkinaa kuin Ruotsissa ja Norjassa myös ulkomaalaiset yhtiöt voivat tuoda hyvinvointia.

– On viitteitä siitä, että ulkomaalaiset yhtiöt eivät vie toimintoja pois täältä vaan investoivat tänne, ja se tukee tuottavuuskasvua, Maliranta sanoo.