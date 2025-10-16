Suomen puolustusmallia hehkutetaan Euroopassa

Euroopan unionin johtajat ovat suunnitelleet syksyn mittaan niin sanottua droonimuuria alueen itärajalle vastatoimena viimeaikaisiin ilmatilaloukkauksiin ja droonihavaintoihin.
Euronews-media esittelee aiheeseen liittyen Suomen turvallisuusmallia, jossa valmius on otettu osaksi arkea. Koko yhteiskunnan kerrotaan olevan valmiina hyökkäykseen kaikkina hetkinä.
Reportaasissa esitellään Suomen väestönsuojia, joiden kapasiteetti on väestöä suurempi. Harvassa Euroopan maassa on valmistauduttu poikkeustilaan yhtä laajasti.
– Tämä on osa suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia. Tämä on yksi Suomen 50 000 maanalaisesta suojasta, Euronewsin toimittaja Shona Murray kertoo.
Hän esittelee Helsingin keskustan alla 20 metrin syvyydessä olevaa väestönsuojaa, jonka räjähdyskestävyyden sanotaan olevan erittäin hyvä. Sinne mahtuu sota-aikana 6 000 henkilöä.
Kokonaisturvallisuuteen on panostettu Suomessa jo vuosikymmenten ajan 1 300 kilometriä pitkän Venäjä-rajan vuoksi. Hyvää valmiutta on arvostettu erityisesti Ukrainan sodan myötä.
Varautumisen opettaja Tomi Raskin mukaan suomalaiseen DNA:han on juurtunut ajatus siviiliväestön suojaamisesta kriisitilanteessa. Maanalaisia tiloja voidaan käyttää urheiluun ja muihin tarkoituksiin rauhanaikana.
Kaikille kotitalouksille suositellaan Suomessa 72 tunnin hätävaraa ruoan, juomaveden ja polttoaineen osalta. Koulutusta tarjoaa muun muassa Marttaliitto.
– Pidämme yhteyttä omiin jäseniimme ja laajempaan yleisöön auttaaksemme kotitalouden hoidossa. Jotta kriisitilanteessa he pärjäisivät itse kolmen vuorokauden ajan, Marttojen johtava asiantuntija Terhi Lindqvist sanoo.
Reportaasissa muistutetaan Suomen puolustuksen pohjautuvan yleiseen asevelvollisuuteen. Kokonaisturvallisuuden mallin sanotaan tuovan mukanaan psykologista resilienssiä, jonka myötä mahdolliseen kriisitilanteeseen pystyttäisiin suhtautumaan rauhallisin mielin.
Euronews-median arvioidaan tavoittavan yli 400 miljoonaa kotitaloutta 160 valtiossa, vaikka sen painopisteenä onkin Eurooppa.