Utin jääkärirykmentin lentokalustoa kesällä 2022. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomen erikoisjoukkoja hehkutetaan USA:ssa

  • Julkaistu 04.10.2025 | 14:49
  • Päivitetty 04.10.2025 | 15:04
  • Nato, Puolustusvoimat
Arktisen alueen osaamisen kehutaan olevan Suomessa korkealla tasolla.
Yhdysvaltalaismedia The National Interest hehkuttaa artikkelissaan Suomen ja Nato-liittolaisten erikoisjoukkojen yhteistoimintakykyä.

Artikkelissa kerrotaan elokuun ja syyskuun vaihteessa Suomessa järjestetystä Southern Griffin 25 -harjoituksesta. Utin jääkärirykmentti johtamassa harjoituksessa kehitettiin liittouman jäsenmaiden erikoisjoukkojen yhteisoperointikykyä pohjoisen Euroopan olosuhteissa.

Suomalaisten lisäksi harjoitukseen osallistui erikoisjoukkoja ja viranomaisia Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Yhdysvaltalaisosaston komentaja kuvailee kokemusta erittäin positiiviseksi. Komentajan mukaan yhdysvaltalaisjoukot operoivat tiiviissä yhteistyössä suomalaisten erikoisjoukkojen ja muiden Nato-liittolaisten kanssa hajautetusti koko harjoitusalueella.

National Interest muistuttaa, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä puolustusliiton Venäjän vastainen raja kaksinkertaistui. Lehden mukaan Suomi tuo kuitenkin sotilasliittoon kasvaneen rajan lisäksi huomattavia kyvykkyyksiä erityisesti arktisessa osaamisessa.

Suomalaisten kuvaillaan olevan tottuneita harjoittelemaan ja taistelemaan lumessa ja kylmissä olosuhteissa.

Myös Suomen asevelvollisuuteen pohjautuva järjestelmä saa artikkelissa huomiota. National Interest muistuttaa, että vaikka palkattua henkilökuntaa on noin 30 000, on reservin koko merkittävä.

Southern Griffin 25 -harjoitukseen osallistui yhteensä noin 1600 henkilöä. Suomesta harjoitukseen osallistui puolustusvoimien henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä.

Harjoituksessa toimittiin niin maalla, merellä, ilmassa kuin sisävesistöjen alueella. Harjoitusalueena oli koko Suomi.

