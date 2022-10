Suomelta lisää siviiliapua Ukrainaan

Suomi lähetti Ukrainaan elo-syyskuussa yhteensä viisi rekkaa, jotka sisälsivät väestönsuoja- ja sairaalatarvikkeita sekä läpivalaisulaitteen. Apu tarjottiin Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (EU Civil Protection Mechanism) kautta.

– Venäjä on tällä viikolla kiihdyttänyt julmia iskuja Ukrainan siviilikohteisiin. Avuntarve Ukrainassa on suuri. Aseellisen tuen lisäksi tarvitaan siviilipuolen materiaaliapua, kuten terveydenhuollon tarvikkeita. Kokoamme uusia avustuslähetyksiä jatkuvasti. Toivon, että suomalaisten halu auttaa säilyy korkeana. Meidän on seisottava horjumatta Ukrainan tukena, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Helmikuun jälkeen Suomi on lähettänyt 28 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan ja neljä Moldovaan. Ukrainaan on lähtenyt myös kuusi sammutusautoa ja 13 ambulanssia.

Siviilipuolen materiaaliavun rahallinen arvo on noin kolme miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valmistellaan lisäksi useita lähetyskokonaisuuksia, joiden yhteenlaskettu arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.

Lisäksi Puolaan, Moldovaan, Slovakiaan ja Euroopan hätäavun koordinaatiokeskukseen (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) on lähetetty asiantuntijoita tukemaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettavan avun koordinointia.

ERCC koordinoi Ukrainaan ja lähialueille pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettavaa apua.

Käynnissä oleva avustusoperaatio on sisäministeriön mukaan poikkeuksellinen, ja avuntarpeen odotetaan jatkuvan vielä pitkään. Pelastustyöntekijät työskentelevät vaikeissa olosuhteissa suojellakseen siviiliväestöä ja tarvitsevat jatkossakin erilaista materiaaliapua.

Ukrainassa tarvitaan tällä hetkellä siviilipuolen tarvikkeista muun muassa lääkkeitä, ensiapu- ja hätämajoitustarvikkeita, vedenpuhdistustabletteja, miinanraivauskalustoa, suoja- ja vastatoimimateriaaleja, varavoimalaitteita ja polttoainetta.