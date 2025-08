Suomelle pysäyttävät luvut: Tuottavuus kasvoi toiseksi vähiten maailmassa

Suomen tuottavuuden kasvu oli vuosien 2016 ja 2023 välillä OECD-maiden joukosta toisiksi hitainta, kertoo ajatuspaja McKinsey Global Institute. Ajatuspaja kertoo pysäyttävistä luvuista viestipalvelu X:ssä.

Tilaston mukaan Suomen vuosittainen tuottavuuden kasvu oli aikavälillä vain 0,1 prosenttia. Suomi jakaa toiseksi viimeisen sijan Italian kanssa, jossa tuottavuuden kasvu oli myös 0,1 prosenttia.

Suomea heikommin tuottavuus kasvoi ainoastaan Ranskassa; siellä se ei kasvanut lainkaan.

OECD:n tilastoissa tuottavuutta mitataan jakamalla bruttokansantuote tehdyillä työtunneilla. OECD:n mukaan vuonna 2023 yksi työtunti oli Suomessa vajaan 83 dollarin (noin 72 euron) arvoinen.

Suomen naapurimaissa tuottavuus kasvoi reilusti enemmän. Norjassa tuottavuus kasvoi vuosittain 0,3 prosenttia, Ruotsissa 0,7 prosenttia, Tanskassa 1,1 prosenttia ja Virossa 1,1 prosenttia.

Kaikkein korkeinta kasvu oli Latviassa, jossa tuottavuus kasvoi vuosittain 3,1 prosenttia.

