Suomeen sijoitetaan uusi supertietokone

Kajaaniin sijoitetaan uusi supertietokone, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys EuroHPC on valinnut uusien eurooppalaisten tekoälytehtaiden (AI Factory) sijaintimaat. Tekoälytehdas muodostuu maailmanluokan laskentatehoa tarjoavasta supertietokoneesta sekä sen ympärille koottavasta tietoaineistosta ja huippuosaamisesta.

Seitsemän rahoitetun hankkeen joukossa on Suomen johtama LUMI-konsortio, jonka tekoälytehdas LUMI-AI toteutetaan CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen tiloihin Kajaaniin.

Supertietokone sijoitetaan Kajaaniin siksi, että samalla paikkakunnalla sijaitsee jo aiempi supertietokone. Multalan mukaan hankkeella on suuri merkitys Kajaanin lisäksi koko Itä-Suomelle.

– LUMI-supertietokoneen päivitys ja nykyistäkin vahvempi suurteholaskenta näyttää meille tietä seuraavan sukupolven huippututkimukseen. Sen ansiosta olemme entistäkin houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi maa. Olemme panostaneet tekoälyosaamiseen monin keinoin ja tämä investointi vie meitä yhä lähemmäs maailman kirkkainta kärkeä, Multala totesi.

EuroHPC:n päätöksen myötä nykyinen LUMI-ekosysteemi päivitetään palvelemaan entistä paremmin tekoälyyn liittyvän tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tarpeita. LUMI-AI tulee tukemaan muun muassa tekoälymallien ja -sovellusten kehittämistä. Myöhemmin nykyinen LUMI-supertietokone korvataan uudella LUMI-AI-koneella. LUMI-AI:n on tarkoitus olla tutkijoiden ja yritysten käytössä viimeistään vuonna 2027, jolloin nykyisen supertietokoneen kilpailukykyinen käyttöaika on päättymässä. CSC:n toimitusjohtajan Kimmo Kosken mukaan on kuitenkin tarkoitus, että nykyisen supertietokoneen käyttö jatkuu mahdollisimman pitkään ja sitä tullaan käyttämään rinnakkain uuden LUMI:n kanssa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on varautunut supertietokone LUMI:n päivittämiseen enintään 250 miljoonan euron rahoituksella osana valtion T&K-panostuksia.

Hallitus on tehnyt investointeja tekoälytutkimukseen. Osana yliopistojen sopimusneuvotteluita päätettiin tukea yliopistojen yhteistä hanketta valtakunnallisen ELLIS-instituutin perustamiseksi Suomeen. Sen tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa tekoälytutkimuksessa ja nostaa osaamistasoa alalla. ELLIS-toiminta sai myös merkittävän yksityisen lahjoituksen.

LUMI-AI:ta isännöi Suomen johtama LUMI-konsortio, johon kuuluvat lisäksi Tšekki, Tanska, Viro, Norja ja Puola. EuroHPC:n ja CSC:n välinen isännöintisopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuodesta 2025.

– LUMI-supertietokoneen myötä Suomella on maailman kärkeä olevat työkalut TKI-toiminnalle ja digitalisaatiolle, unohtamatta tekoälyä, jonka kehittämiselle LUMI tarjoaa jo nyt yhden maailman tehokkaimmista alustoista. Uuden investoinnin tuoma jatkuvuus antaa yhä vahvemman pohjan uuden osaamisen kehittämiseen niin tutkimuspuolella kuin yrityksissäkin. Tämä tukee Suomen kilpailukykyä ja kasvua merkittävällä tavalla, Koski sanoo.

Hallitusohjelman mukaan hallitus on sitoutunut suurteholaskennan kapasiteetin jatkuvuuden varmistamiseen. Investointi Kajaanin suurteholaskennan ekosysteemiin vahvistaa osaltaan myös itäisen Suomen elinvoimaa ja edellytyksiä talouskasvuun.

LUMI-AI:n rahoituksesta 306,4 miljoonaa euroa tulee Euroopan unionilta. Suomen rahoitusosuus on enimmillään 250 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä osuus jakautuu konsortioon kuuluvien maiden kesken.

Tekoälytehtaiden toiminnan käynnistäminen on yksi joulukuun alussa virkaansa astuneen Euroopan komission prioriteeteista, joita se haluaa edistää toimikautensa ensimmäisen sadan päivän aikana. Tavoitteena on vahvistaa Eurooppaa luotettavan tekoälyn edelläkävijänä.

Artikkelia korjattu 11.12.2024 kello 12.16: Korjattu Sari Multalan titteli oikeaksi.