Suomeen on luvassa kylmää säätä

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennuste on muuttunut aiemmin ennustettua viileämpään suuntaan, kertoo Foreca.

– Kuukausiennuste on muuttunut Suomen osalta aiempaa kylmemmäksi, sillä Atlantilla Britteinsaarten länsipuolella oleva laaja korkeapaine on voimistunut ennusteissa ja se puskee pohjoisen puolelta leviävää kylmää ilmamassaa idemmäksi kuin aiemmissa ennusteissa. Lokakuun 28. päivä alkava viikko on kuukausiennusteessa meillä keskilämpötilaltaan ajankohdalle tavanomainen, sitä seuraava viikko on jopa keskiarvoa viileämpi. Myös päivittäisennusteissa sää muuttuu kylmempään suuntaan. Suhteellinen viileys jatkuu ainakin loka–marraskuun vaihteen viikon ajan, ehkä siitä pidemmällekin, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Lokakuun 28. päivä alkava viikko on lämpötiloilta tavanomainen. Viikon aikana päivittäiset lämpötilat kuitenkin laskevat.

– Pitkän tavanomaista lämpimämmän jakson jälkeen sään viileneminen tuntuu selvästi, Rinne sanoo.

Viikon aikana sateita on luvassa tavanomaista runsaammin.

–Reilu lumimyräkkä voi olla mahdollinen maan keskiosassa, ehkä jopa etelässäkin.

Marraskuun ensimmäinen kokonainen viikko näyttää tavanomaista kylmemmältä.

– Viikon keskimääräinen ilmavirtaus leviää meille luoteen puolelta. Viikko on kuukausiennusteen perusteella tavanomaista viileämpi suuressa osassa niin Suomea kuin myös koko Eurooppaa, Rinne ennustaa.

Ennuste heikkenee marraskuun 11. alkavasta viikosta eteenpäin. Sää saattaa kuukausiennusteen mukaan olla kuitenkin tavanomaista sateisempi.

– Poikkeamista kertovat värit ovat jo pitkälti kadonneet kuukausiennusteen lämpötilakartoilta, mikä voi viitata lämpötilaltaan keskiarvoiseen säähän, mutta todennäköisemmin siihen, että sää ennustuu jo huonosti.

Pitkän ajan sääennusteet kertovat viikon tai kuukauden keskimääräisestä säästä, eivät yksittäisten päivien säästä.