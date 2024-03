Suomeen Naton yrityskiihdyttämö ja kaksi testikeskusta

Naton Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) -aloitteen johtokunta on hyväksynyt Suomen esityksen yrityskiihdyttämön ja kahden testikeskuksen perustamisesta Suomeen.

Puolustusministeriö toimitti Suomen esityksen DIANA:n johtokunnalle heinäkuussa 2023. Puolustusministeriö toimii hankkeen kansallisena vastuuviranomaisena. Teknologian tutkimuskeskus VTT on koordinoinut Suomen ehdotuksen valmistelua yhteistyössä puolustusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Esitetyn mukaisesti VTT perustaa yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Kiihdyttämö keskittyy tulevaisuuden kommunikaatiojärjestelmiin ja kvanttiteknologiaan. Se tarjoaa yrityksille koulutusta liiketoiminnan kehittämisestä puolustussektorilla. Kiihdyttämön palvelut on suunnattu erityisesti start-up- ja pk-yrityksille, joilla on vasta vähäistä kokemusta puolustus- ja turvallisuusalasta.

– Suomeen tulevat kiihdyttämö ja testikeskukset kasvattavat Suomen tunnettuutta ja suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Nato-maiden keskuudessa. Suomen vahva asema erityisesti uuden sukupolven kommunikaatioteknologioiden ja kvanttiteknologioiden kehittämisessä on omiaan houkuttelemaan Suomeen alan toimijoita ja osaamista. Profiloituminen kaksoiskäyttöön soveltuvien kommunikaatioteknologioiden edelläkävijänä lisää myös Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten rahoittajien silmissä ja vahvistaa teknologista panostamme Naton jäsenenä, toteaa tiedotteessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Teknologioiden testikeskukset perustetaan Oulun yliopiston ja VTT:n Otaniemen toimipisteen yhteyteen. Otaniemen testikeskus keskittyy kyberturvallisen kommunikaation sekä kvantti- ja avaruusteknologioiden testaamiseen. Oulun yliopiston koordinoima testikeskus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 6G-verkkoteknologioiden testaamiseen. Testikeskuksissa voidaan esimerkiksi arvioida yritysten kehittämiä konsepteja ja teknologioita sekä tarjota tukea niiden kehittämiseen.

– Digitaaliset viestintäjärjestelmät ovat elintärkeitä nykyaikaisessa sodankäynnissä. Erilaisiin testausympäristöihin panostaminen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö ovat keskiössä näiden teknologioiden sotilaallisen käyttöpotentiaalin todentamisessa. Suomella on korkeaa osaamista ja pitkäjänteisten investointien perinne verkko- ja kvanttiteknologioiden kehittämisessä. Suomen aktiivinen osallistuminen DIANA:n verkostoon luo mahdollisuuksia, vahvistaa Suomen puolustuksen teknologista ja teollista pohjaa sekä kehittää liittokunnan turvallisuutta kansallisen kärkiosaamisen puitteissa, sanoo ministeri Häkkänen.

Naton DIANA:n (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tarkoituksena on tunnistaa puolustussektorin tulevia haasteita ja etsiä niihin teknologisesti innovatiivisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. Päätös DIANA:n perustamisesta tehtiin Brysselin huippukokouksessa 2021. DIANA keskittyy toiminnassaan uusiin teknologioihin kuten tekoälyyn, autonomiaan ja kvanttiteknologioihin, jotka ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä eli niitä on mahdollista hyödyntää kaupallisesti sekä siviili- että puolustussektorilla.

Suurin osa kaksikäyttöisistä innovaatioista syntyy nykyisin markkinavetoisesti siviilisektorilla. Tämä edellyttää uusia mekanismeja lupaavien teknologiakehittäjien tunnistamisessa ja puolustussektorin vahvempaa kytkemistä kaupallisiin innovaatioekosysteemeihin.