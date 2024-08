Suomeen kohdistuva GPS-häirintä on jopa kolminkertaistunut

GPS-paikannuksesta vastaavan GNSS-satelliittisignaalin häirintä kuormittamalla on heinä- ja elokuussa ollut kolminkertaista verrattuna muihin vuoden 2024 ajankohtiin. Havaintoja lisääntyneestä häirinnästä tehneet avointa lentotietodataa tutkivat ihmiset muun muassa Ruotsissa ja Sveitsissä.

Verkkouutiset kertoi aiemmin elokuussa, että Suomeen kohdistuva GPS-signaalin häirintä sitä kuormittamalla lisääntyi huomattavasti heinäkuussa. Helsingin seudulle, Suomenlahdelle ja Viron ylle kohdistuva häirintä alkoi kiihtyä heinäkuun alkupuolella. Maanantaina ruotsalainen lentotietodataa seuraava avointen lähteiden tutkija havaitsi, että se on itse asiassa kolminkertaistunut ja julkaisi alla olevan kaavion.

Venäjä on häirinnyt GPS-signaaleja lähialueilla koko kuluvan vuoden. Varsinkin alkuvuodesta häirintää tehtiin Kaliningradissa sijaitsevalla lähettimellä tai lähettimillä, mikä aiheutti häiriöitä paikannuksessa varsinkin eteläisellä Itämerellä, Baltiassa ja Puolassa. Heinä-elokuussa häiriöt Kaliningradin tienoilla ovat kuitenkin olleet vähäisiä. Häiriökartta punoittaa erityisesti Pietarin ympärillä. Huhtikuussa silloin todennäköisesti käytössä ollut, ja mahdollisesti myös nyt käytettävä häirintälähetin paikannettiin Pietarin lähelle, osapuilleen Sosnovyi Borin ja Laukaansuun välimaastoon.

Lisäksi sveitsiläinen data-analyytikko havaitsi, että GPS-signaalin kuormittamisen (jamming) lisäksi Suomenlahdelle on viime päivinä kohdistunut myös paikannussignaalin spooffaamista. Spooffaus on häirintätapa, jossa GPS-paikannin huijataan laskemaan sijaintia väärin eli tavallaan väärennetään paikannussignaalia.

Tämä väärentäminen on heijastunut Suomenlahdelle ja enimmäkseen Viroon, vaikuttaen lentoihin Viron ilmatilassa. Tiistai-iltapäivällä kuluneiden 48 tunnin aikana väärentäminen oli vaikuttanut kahdentoista lennon paikannussignaaleihin.

Skai Data Servicesin ylläpitämän avoimen paikannus- ja lentodatakartan mukaan nämä häiriöt paikantuvat linjalle, joka kulkee Suomenlahden rannikolla hyvin läheltä Siestarjoen kaupunkia viistäen. Siestarjoki on entinen Suomen ja Neuvostoliiton rajajoki Karjalankannaksella, mutta myös samannimisen joen Suomenlahden-suulla sijaitseva pikkukaupunki.

Siestarjoen kaupungista parinkymmenen kilometrin päässä luoteessa Terijoella sijaitsee 1488. ilmatorjuntaohjusrykmentti. Suunnilleen yhtä kaukana Siestarjoesta itään sijaitsee Levassovan tukikohta, joka on 33. yhdistetyn lentorykmentin eli 33 OTSAP:n käytössä. Millä laitteistoilla tai miten Venäjä singaalien kuormittamista ja väärentämistä harjoittaa, ei ole toistaiseksi tiedossa ainakaan julkisessa keskustelussa.

Hieman etelämmäs Pietarista, Suomenlahden rannikolle, paikannettiin huhtikuussa lentoliikenteen häiriöiden perusteella myös GPS-singaalia kuormittamalla häiritsevä lähetin.

The GPS-jammer affecting aircrafts around Estonia is located in Russia, about halfway to St Petersburg from Narva, Estonia.

This is shown by plotting the highest density of intersecting radio horizons of jammed aircrafts on a map.

Further, a drone-based method supports it.🧵 pic.twitter.com/RbUnZkkqJ1

— Markus Jonsson (@auonsson) April 29, 2024