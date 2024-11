Suomeen avataan Pohjoismaiden ensimmäinen alkoholittomien juomien erikoiskauppa

Pohjoismaiden ensimmäinen alkoholittomien juomien premium-myymälä avataan Helsingin keskustaan marraskuun lopulla.

Free Spirit -myymälä ilmoittaa tarjoavansa kokoelman maailman palkituimpia alkoholittomia juomia kansainvälisiltä huipputuottajilta. Tuotteita voi myös maistaa paikan päällä.

Fabianinkadulle avautuvan myymäläkonseptin erikoisuus ovat kattavat lahjapalvelut ja alkoholittomien tuotteiden teemaan sopivat yksityistilaisuudet, kuten yritysten ja ryhmien nollaprosenttiset tastingit, baby showerit, pikkujoulut ja kuplivat brunssit.

Yrityksen yhteistyökumppaneihin kuuluu kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja muun muassa Michelin-tason ravintoloita.

– Alkoholittomat tuotteet ovat makuprofiililtaan monin tavoin uusia ja on tärkeää, että tutustuminen on mahdollista. Tämän vuoksi olemme luoneet viihtyisän myymälän, jossa on valikoima pulloja aina auki, Free Spiritin perustaja ja toimitusjohtaja Jenny Rostain toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa liikkeen tuotevalikoimaan kuuluu yli sata erilaista juomaa, kuten alkoholittomat viinit ja kuplivat, alkoholittomat spiritit, funktionaaliset juomat, alkoholittomat oluet sekä mixing-vedet ja tonicit. Lisäksi Free Spirit tarjoaa viini- ja juomateemaisia oheistuotteita.

Myymälän seinälle on luotu galleria kieltolain aikaisesta kuvastosta, joka muistuttaa ihmisten tarpeesta saada valita itse omasta puolestaan.

– Alkoholittomuuskeskustelussa on edelleen vahvoja kaikuja ajasta, jossa ihmiset kirjaimellisesti joutuivat taistelemaan vapaudesta juoda alkoholia – ja tätä narratiivia Free Spirit on nyt muuttamassa: Kysymys ”miksi et juo” on hassu, kun vastaavasti ei udella, että ”miksi juot”. Jokaisen tulisi saada valita juomansa ilman tarvetta selitellä, oli prosentteja nolla tai enemmän, Rostain sanoo.