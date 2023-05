Suomeen 17 uutta vastaanottokeskusta

Vastaanottokeskustoimintaa on kevään aikana kilpailutettu ja maahanmuuttovirasto on tehnyt päätöksen 17 uudesta vastaanottokeskuksesta. Kilpailutus koski 9 alueitta, jotka ovat Länsi-Uusimaa, Vantaa ja Kerava, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu sekä Ahvenanmaa.

Maahanmuuttovirasto rajoitti mahdollisten toimittajien voittajien osa-alueiden määriä siten, että palvelun tarjoaja pystyi voittamaan vain kaksi osa-aluetta.

– Tavoitteenamme oli edesauttaa mahdollisimman laadukkaan ja monipuolisen toimittajakentän syntymistä kustannustehokkuudesta tinkimättä. Maksimaalisen laajan ja elinvoimaisen markkinan syntyminen tukee sekä vastaanottotoiminnan kustannustehokkuuden lisääntymistä kilpailun kautta että parempaa valmiutta ja kapasiteetin saatavuutta laajamittaisen maahantulon tilanteessa, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 250 miljoonaa euroa sijoittuen vuosille 2022–2027. Lopullinen summa määräytyy esimerkiksi vastaanottokeskusten asiakasmääristä ja siitä, kuinka pitkään vastaanottokeskukset ovat toiminnassa. Nyt hankittavissa yksittäisissä vastaanottokeskuksissa majoituspaikkamäärä tulee olemaan 300. Uudet avattavat keskukset on määrä avata mahdollisimman pian. Joissakin tapauksissa kilpailutuksen on voittanut eri palveluntarjoaja nykyisen sijaan.

– Kilpailutuksen myötä osa vastaanottokeskusten asiakkaista saattaa joutua vaihtamaan keskusta. Nykyiset vastaanottokeskusten asiakkaat pyritään kuitenkin siirtämään kilpailutettuihin vastaanottokeskuksiin samalla alueella. Kerromme asiakkaille muutoksista mahdollisimman aikaisin, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Nurmi.

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä noin 45 500 asiakasta. Toiminnassa on yhteensä 107 vastaanottokeskusta ja niiden sivutoimipistettä. Lisäksi SUomessa on 10 alaikäisyksikköä. Suuri osa vastaanottokeskusten asiakkaista on Ukrainasta paenneita.

Nyt toteutetun kilpailutuksen ensimmäinen vaihe tehtiin viime syyskuussa. Tuolloin toiminnassa oli 83 keskusta ja kokonaisasiakkaiden määrä oli noin 40 000. Syksyllä yksityismajoituksessa oli noin 50 prosenttia ja kuntamallin kautta kunnissa noin 10 prosenttia. Nyt yksityismajoituksen osuus on pudonnut 35 prosenttiin ja kuntamalli puolestaan on noussut 14 prosenttiin.