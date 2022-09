Suomalaisupseeri: Näin Venäjän joukkoja harhautettiin

Panssarisodankäynnin asiantuntija, majuri Mika Mäenpää kirjoittaa Twitterissä, että ”Ukrainan vastahyökkäys näyttää olevan huippuluokan esimerkki loistavan tiedustelun, harhautuksen ja informaatiosodankäynnin hyödyntämisestä” eli ”operatiivisesta älystä”.

Mäenpää nostaa esille harhautuksen piirteet Ukrainan toiminnassa.

– Ukraina on keskittänyt tulenkäytön ja joukkojen (näkyvän) operoinnin kesästä alkaen eteläiselle rintaman osalle. Erityisesti HIMARSit, joilla annettiin kuva taistelukentän valmistelusta, mutta joka osoittautui pikemminkin EBOn tyyppiseksi vaikuttamiseksi.

Sotatieteen käsite EBO (engl. Effects-Based Operations eli vaikutusperusteinen toiminta) tarkoittaa sotilaallisia ja ei-sotilaallisia menetelmiä yhdistävää operatiivista toimintaa, jolla pyritään vaikutelman luomisella saavutta tietty tavoiteltu tulos mahdollisimman vähäisellä panostuksella.

– Ukraina on antanut koko kesän ajan julkisuudessa kuvaa, että se hyökkää Herssonin suunnassa, ja että se on sille tärkein suunta. Tätä narratiivia on tukenut jopa presidentti. Hyökkäyksen alettua Herssonin suunnassa asiaa korostetiin vetoamalla operaatioturvallisuuteen, ja kuitenkin kuvaa [kuva-aineistoa] ”vuoti”.

Mäenpää huomauttaa, että ” hämäys toimii vain jos jotain oikeasti tapahtuu”.

– Venäjän tiedustelulle syötettiin koko ajan kuvaa, että Hersonin suuntaan tulee joukkoja. Tämä sai Venäjän ilmeisesti heikentämään Harkovan suuntaa kriittisesti. Hyökkäyksen aloittaminen lopulta ”vahvisti” narratiivin.

Sosiaalisessa mediassakin ihmeteltiin, miksi Ukrainan vastahyökkäys Hersonissa eteni niin hitaasti.

– On selvää, että vastus oli kova kun Venäjä oli keskittänyt sinne voimaa, mutta Ukrainalla ei myös ollut tarvetta pelata Hersonissa ”all in” [kaikki peliin], koska tämä taisi olla harhautus.



Heikko kohta löytyi muualta.

– Ukrainan tiedustelu oli löytänyt erinomaisesti Venäjän heikon kohdan Harkovasta ja sinne Ukraina iski; aivan kuten kaikki ohjesäännöt neuvovat.

Mäenpää arvelee Ukrainan saaneen läntisiltä kumppaneiltaan apua operaatiosuunnittelussa.

– Nyt näyttää siltä, että Ukraina on tuonut operatiivisen älyn taistelukentälle ja hyödyntää täysimääräisesti mm. ulkomailta saatavaa tiedustelutukea. Huhut operaation sotapelaamisesta USA:n kanssa tukevat teoriaa. Ei nuolaista ennen kun tipahtaa ja katsotaan nyt operaatio loppuun, mutta täytyy sanoa”well played” [hyvin pelattu] Ukrainan asevoimat.

Sotilaallinen toiminta: Ukraina on keskittänyt tulekäytön ja joukkojen (näkyvän) operoinnin kesästä alkaen eteläiselle rintaman osalle. Erityisesti HIMARS:t, jolla annettiin kuva taistelukentän valmistelusta, mutta joka osoittautui pikemminkin EBO:a tyyppseksi vaikuttamiseksi 2/x — Mika Mäenpää (@MMaenpaa1) September 10, 2022

Toki hämäys toimii vain jos jotain oikeasti tapahtuu. Venäjän tiedustelulle syötettiin kokoajan kuvaa, että Herssonin suuntaan tulee joukkoja. Tämä sai Venäjän ilmeisesti heikentämään Harkovan suuntaa kriittisesti. Hyökkäyksen aloittaminen lopulta "vahvisti" narratiivinen 4/x — Mika Mäenpää (@MMaenpaa1) September 10, 2022

Täällä Twitterissäkin ihmeteltiin miksi vastahyökkäys Herssonin suunnassa etenee lopulta niin hitaasti. On selvää, että vastus oli kova kun Venäjä oli keskittänyt sinne voimaa, mutta Ukrainalla ei myös ollut tarvetta pelata Hersonissa "all in" koska tämä taisi olla harhautus 5/x — Mika Mäenpää (@MMaenpaa1) September 10, 2022