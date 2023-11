Suomalaisupseeri: Helsingissä nähtävä tuhottu tankki on Venäjän pääpanssarivaunu

Panssarisodankäynnin asiantuntija, everstiluutnantti Mika Mäenpää kertoo viestipalvelu X:ssä yksityiskohtaisemmin Suomeen nähtäville tuotavan tuhotun venäläisen panssarivaunun mallista.

Ukrainassa tuhottu venäläinen panssarivaunu tuodaan nähtäväksi Helsingin Kansalaistorille lauantaina 18. marraskuuta alkaen kello 15. Näyttely kestää 6. joulukuuta asti.

– Minua pyydettiin kertomaan, millainen taistelupanssarivaunu tämä tuhottu T-72B3 on, joka nyt tuodaan Suomeen näytille. Itse kyseisen vaunun tarinaa en tarkemmin tunne, mutta sen, millainen vaunu yleisesti T-72B3 on, yritän kuvata, Mäenpää sanoo.

Reilu 50 vuotta sitten (7.8.1973) taistelupanssarivaunu T-72 hyväksyttiin sotavarusteeksi Neuvostoliitossa. Loppuvuoden 1973 kuluessa Uralvagonzavod-tehtaalta valmistui kolmenkymmenen vaunun koe-erä, ja varsinainen sarjavalmistus alkoi vuonna 1974.

Suunnittelu alkoi vuonna 1968, ja sen oli tarkoitus olla halvempi vaihtoehto kalliille ja monimutkaiselle T-64:lle. Vuonna 1975 vaunu sai kutsumanimen Ural. Tuotannon huippuvuosi oli 1985, jolloin valmistui 1559 vaunua.

– Kaiken kaikkiaan arvioidaan valmistetun 25 000 vaunua, Mäenpää kertoo.

– Vuonna 1992 T-72:n uusin versio T-72BU uudelleen nimettiin T-90:si, koska Irakiin myydyt T-72M:t olivat saaneet huonon maineen ”tornin lennättäjinä” Amerikkalaisten Abramssien käsittelyssä Persianlahden sodassa 1991 eikä kauppa käynyt.

Hänen mukaansa venäläiset myös tajusivat T-72:n jääneen jälkeen erityisesti pimeätoimintakyvyssä länsimaisiin vaunuihin verrattuna.

– T-90 sai lämpökamerat, myöhemmin ranskalaiset, jotka valmistettiin lisenssillä Venäjällä. Tshetshenian sodan kokemukset vaikuttivat erityisesti suojan lisäämiseen.

– 1996 tehtiin päätös lopettaa T-80:n tuotanto ja keskittyä kokonaan T-90:n tuotantoon. Monista syistä T-90:n saaminen joukkoihin oli hidasta, ja samaan aikaan T-80:n pieni saaminen Ukrainasta kangerteli. Näin ollen Venäjä aloitti 1980-luvun lopun T-72B-perheen modernisoinnin.

”Muistutus Venäjän julmasta hyökkäyksestä”

Mika Mäenpään mukaan välivaiheiden kautta syntyi T-72B3.

– Pohjana käytettiin T-72B mallia, joka varustettiin T-90- ja T-80B-mallien modernisoinneissa käytetyllä Sosna-U-tähtäinjärjestelmällä, jonka lämpökameran toimitti Ranskalainen Thales. Panssarointi muutettiin uusimpaan Kontak-5:een reaktiivein.

T-72B3:sta on useita alamalleja, jotka erotetaan toisistaan tunnisteilla ”obr 20xx”, joka tarkoittaa variantin vuosimallia. Perus T-72B3 on obr 2011.

– Kuvista, joita kyseisestä Suomeen tulevasta vaunusta on julkaistu, on vaikea sanoa vaunun tarkkaa mallia, mutta Virossa ollut vaunu on ollut T-72B3 obr 2011 tyyppiä. Jos oletetaan että sama vaunu tulee Suomeen, voisi näin ollen nähtävä vaunu olla T-72B3 obr 2011, Mäenpää toteaa.

– T-72B3 on Venäjän maavoimien pääpanssarivaunutyyppi tällä hetkellä, ja sitä tuotetaan lisää varastoiduista 80-luvun vaunuista koko ajan. T-72B3:a on tuhottu & kaapattu arviolta n. 700 kpl, mutta valmistetuista riittää modernisoitavaksi vielä vuosiksi

Helsinkiin nähtäville tuotavasta panssarivaunusta tiedotti Your Finnish Friends ry –järjestö, joka tukee Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia.

– Haluamme näyttelyllä muistuttaa suomalaisia Venäjän julmasta hyökkäyksestä Ukrainaan, sekä Ukrainan kyvystä puolustautua Venäjää vastaan, järjestö kirjoittaa X:ssä.

Näyttely järjestetään yhdessä Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry :n kanssa.