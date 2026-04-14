Suomalaisten ulosottovelat paisuivat – nämä ryhmät erottuvat

Ulosottovelkojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna, vaikka ulosottovelallisten määrä väheni. Vuoden lopussa avointen ulosottovelkojen yhteismäärä oli kahdeksan miljardia euroa. Tämä oli noin 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen ulosottovelalliset-tilastosta.

Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 256061, mikä oli noin 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.

– Luonnollisilla henkilöillä avointa ulosottovelkaa oli viime vuoden lopussa keskimäärin lähes 28000 euroa. Tämä oli noin 2300 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, Tilastokeskuksen yliaktuaari Katri Lepikkö sanoo tiedotteessa.

Oikeushenkilöillä eli organisaatioilla velkamäärä kasvoi vielä selvemmin: keskimääräinen ulosottovelka nousi miltei 90000 euroon, mikä oli lähes 39000 euroa enemmän kuin vuonna 2024.

Valtaosa ulosottovelallisista oli aiempaan tapaan miehiä. Vuonna 2025 miesten osuus niistä, joilla oli vireillä avoin ulosottoasia, oli noin 61 prosenttia.

– Miesten osuus velallisista on kuitenkin pienentynyt vuosi vuodelta. Vielä vuonna 2008 noin kaksi kolmasosaa ulosottovelallisista oli miehiä. Toinen mielenkiintoinen muutos on tapahtunut velallisten ikärakenteesta. Nuorten velallisten osuus on vähentynyt samalla kun vanhempien ikäryhmien osuus on kasvanut, Lepikkö kertoo.

Yli 65-vuotiaita ulosottovelallisia oli viime vuoden lopussa jo miltei 29000, mikä oli yli kolminkertaisesti vuoteen 2008 verrattuna.

Valtaosa ulosottovelallisista on työikäisiä. Vuonna 2025 suurin ryhmä olivat 35–44-vuotiaat. Tässä ikäryhmässä myös miesten ja naisten välinen ero on lukumääräisesti suurin.

– Työllisten osuus ulosottovelallisista laski 2010-luvulla, mutta on taas viime vuosina kääntynyt kasvuun. Vuonna 2025 työllisten osuus oli 56 prosenttia. Myös eläkeläisten osuudessa on nähtävissä pidemmällä aikavälillä kasvua, vaikka yksittäisiä laskuvuosiakin on ollut, Lepikkö toteaa.

Ulosottovelallisten määrässä on merkittäviä alueellisia eroja. Vuoden 2025 lopussa velallisia oli suhteellisesti eniten Päijät-Hämeessä: noin 48 velallista tuhatta asukasta kohden. Toiseksi korkein suhdeluku oli Kanta-Hämeessä, 46.

– Kuntatasolla erot ovat vielä suurempia. Viime vuoden lopussa eniten ulosottovelallisia oli suhteellisesti tarkastellen Utsjoella: selvästi yli 80 henkeä tuhatta asukasta kohden. Kärkisijoilla oli muitakin pieniä kuntia, kuten Tuusniemi, Urjala ja Kärkölä.

Vähiten ulosottovelallisia suhteessa asukasmäärään oli useissa länsirannikon ja Ahvenanmaan kunnissa, joissa taso jäi alle 30 velallisen tuhatta asukasta kohden.