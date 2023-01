Suomalaisten selkeä enemmistö torjuu EU:n metsäpolitiikan

Suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Erityisen yksimielistä EU:n metsien käytön sääntely- ja rajoituspyrkimysten vastustus on perussuomalaisten (92 %), keskustan (91 %), kristillisdemokraattien (78 %) ja kokoomuksen (77 %) kannattajissa.

Enemmistö myös Liike Nytin (61 %) ja SDP:n (60 %) äänestäjistä on sitä mieltä, että Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä.

Sen sijaan vain pienehkö osuus vihreiden (17 %) ja vasemmistoliiton (19 %) äänestäjistä asettuisi EU:lle vastahankaan. Enemmistö näissä ryhmissä katsoo, ettei Suomen pitäisi vastustaa EU:n pyrkimyksiä rajoittaa metsiemme käyttöä.

– Suomalaisten vastustuksen taustalla on epäluottamus EU:n metsäosaamiseen. Suhtautumiseen EU:hun se ei kuitenkaan heijastu; suomalaisten EU-myönteisyys on huippukorkealla. Suomalaisten sitoutuminen EU-jäsenyyteen ei ole riippuvaista yksittäisistä politiikkakysymyksistä, vaan EU-jäsenyys katsotaan pysyväksi yhteiskunnalliseksi rakenteeksi, joka luo turvaa ja määrittelee Suomen paikkaa maailmassa, sanoo EU-asenteita käsittelevän tulosanalyysin kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suomalaisista 65 prosenttia suhtautuu maamme EU-jäsenyyteen myönteisesti, 17 prosenttia kielteisesti, ja niin ikään 17 prosenttia neutraalisti.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.