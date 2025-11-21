Suomalaismepit: USA ja Venäjä neuvottelevat Ukrainan ohi, EU:n ryhdistäydyttävä

Yhdysvaltain ja Venäjän luonnostelema Ukrainan rauhansopimus puhutti suomalaisia europarlamentaarikoita perjantain mediatilaisuudessa.

– Puheena oleva rauhansopimus ei ole sopimus, eikä siinä ole osapuolten yhteisiä kantoja. Paperiin on koottu erilaisia ehdotuksia sekä Venäjältä että Yhdysvalloilta siitä, miten he haluaisivat asiaa hoitaa. Ollaan aika kaukana siitä, että meillä olisi rauhansopimus, SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma totesi suomalaismeppien mediatilaisuudessa perjantaina.

Heinäluoja muistuttaa, että Ukraina ja EU ovat tällä pahasti sivuraiteella ja Ukrainan pään yli käydään keskustelua.

– Euroopan pitää kaikella voimalla tukea Ukrainaa ja Ukrainan neuvotteluasetelmaa sekä varmistaa, että neuvotteluja ei jatketa ilman Ukrainan mukanaoloa. Taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle pitää jatkaa, ja se edellyttää myös Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöä, Heinäluoma linjasi.

Kokoomuksen mepin Aura Sallan mukaan EU on ollut harvinaisen naiivi USA:n suuntaan jo vuosikausia.

– Meidän pitää lopettaa kumartaminen Yhdysvaltoihin päin. Ainoa ongelma on, että emme siihen pysty, koska olemme täysin riippuvaisia heidän aseavustaan Ukrainalle, Salla toteaa.

Sallan mukaan Euroopan pitää laittaa kaikki paukut siihen, että maanosan omaa puolustusteollisuutta ja omia puolustusvoimia saada vahvistettua, ja että Natosta tulee eurooppalainen, joka pystyy puolustamaan itseään.

– Se vaatii rahallisesti merkittäviä panostuksia ja muun maussa EU:n investointirahaston sääntöjen uudistamista. Tämä pitää tehdä todella nopeasti, hän muistuttaa.

Sallan mukaan Eurooppa on täysin riippuvainen myös yhdysvaltalaisesta datasta.

– Kun puhutaan droonimuurista ja korkean teknologian kehittämisestä, niin meillä ei ole datamassaa EU:ssa, ja se on se iso ongelma. Olemme täysin riippuvaisia USA:n suurista teknologiajäteistä.

– Naivismi jenkkiyrityksiä kohtaan pitää lopettaa. Laittaisin datalle hinnan. Se on kova teko ja (presidentti Donald) Trump saattaa vetää herneet nenään, mutta se on iso asia, Salla linjaa.

RKP:n mepin Anna-Maja Henrikssonin mukaan Ukrainan tilanne on hyvin vakava.

– Se mitä nyt on meneillään, tapahtuu EU:n pään yli. Tähän emme voi suostua. USA ja Venäjä neuvottelevat uudesta maailmanjärjestyksestä Ukrainan ja EU:n ohi. Nyt on tiukka paikka. EU:n on ryhdistäydyttävä ja pidettävä yhtä. Nyt olisi löydettävä yhteinen tahto. Venäjältä jäädytetyt varat pitää saada käyttöön. Odotamme ministerineuvostolta toimintaa, hän totesi perjantain mediatilaisuudessa.