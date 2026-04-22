Suomalaisilta huijattiin 88 miljoonaa euroa, näin vältät ansan

Suomessa ilmoitettiin viime vuonna yli 10 000 verkkohuijausta, ja rikosten aiheuttamat tappiot nousivat kymmeniin miljooniin euroihin. Poliisi korostaa, että huijauksista puhuminen voi estää uusia rikoksia.

Vuonna 2025 poliisille ilmoitettiin 10 272 verkkohuijauksesta, joiden yhteenlasketut taloudelliset menetykset olivat noin 88 miljoonaa euroa.

Poliisin mukaan huijauksia voidaan torjua tehokkaasti, jos ihmiset tunnistavat ilmiön ja jakavat tietoa eteenpäin. Aiemmin kuullut varoitukset ovat jo auttaneet monia välttämään rikoksen.

– Verkkohuijauksista kannattaa keskustella avoimesti, sillä huijatuksi tuleminen ei ole hävettävää ja se voi tapahtua kenelle tahansa. Useat suomalaiset ovat välttyneet taloudellisilta vahingoilta, koska he ovat tunnistaneet huijauksen aiemmin kuulemansa varoituksen perusteella, sanoo rikoskomisario Juha Leinonen poliisin blogissa.

Poliisi ja muut viranomaiset viestivät huijauksista aktiivisesti eri kanavissa, mutta työn arvioidaan olevan edelleen kesken.

– Vaikka huijauksista on kerrottu jo vuosia ja aihe toistuu uutisotsikoissa, viestintää tarvitaan edelleen. Tiedottaminen on keskeistä rikosten torjunnassa, Leinonen toteaa.