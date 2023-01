Suomalaiset vapaaehtoiset taistelevat rajulla videolla Ukrainassa

Ukrainassa vapaaehtoisena taistellut Ralf Sirén on jakanut videon viime syksynä käydystä tulitaistelusta.

Video on kuvattu syyskuun 27. päivänä Harkovan alueen vastahyökkäyksen aikana. Ukrainan joukot etenivät tuolloin kohti Petropavlivkan kylää Kupjanskin itäpuolella.

Alueella taisteli useita suomalaisia osana Ukrainan kansainvälistä legioonaa. Kaksi sotilasta kuljetti sotasaaliiksi saatua 12,7 millimetrin Kord-konekivääriä tulikasteensa aikana.

– No, saa nähdä ketä näemme uudelleen tänä yönä, eräs sotilas sanoo videolla.

Kypäräkameralla kuvatulla videolla näkyy joukkojen ajautuminen rajuun tulitaisteluun muun muassa Venäjän BMP-2-panssariajoneuvoa vastaan. Ralf Sirénin mukaan sotilaat yrittivät tuhota ajoneuvoa panssarintorjunta-aseilla, mutta eivät osuneet kohteeseensa.

Vapaaehtoiset etenivät avomaastosta Petropavlivkaan, suojautuivat vaurioituneiden asuinrakennusten väliin ja hoitivat haavoittuneita. Suomalaiset keskustelivat tilanteesta englanniksi muiden Kansainvälisen legioonan sotilaiden kanssa.

– Pystytkö linkuttamaan, vapaaehtoinen kysyy toiselta suomalaiselta.

Haavoittunut sotilas saatiin lopulta evakuoitua ajoneuvolla venäläisten kranaatinheitintulesta huolimatta.

Full gopro video of International Legion Finnish jaegers engaging a BMP-2, getting hit, and evacuating the wounded. https://t.co/zMvM5wlP9E#UkraineWar #combat #UkraineUnderAttack

— rsiren (@rsiren2) January 23, 2023