”Suomalaiset terrorisoivat puna-armeijaa päivin ja öin” – amerikkalaislehti kertoo talvisodasta

Yhdysvaltalainen Foreign Affairs kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan talvisodasta. Lehti kiinnittää huomiota siihen, että moninkertaisesta miehistö- ja kalustovahvuudesta huolimatta Neuvostoliitto ei onnistunut murtamaan Suomen vastarintaa vuosina 1939–1940.

– Suomalaiset, jotka osoittautuivat jopa paremmiksi talvitaktiikan harjoittajiksi kuin hyökkääjänsä (neuvostoliittolaiset), terrorisoivat puna-armeijan sotilaita päivin ja öin, kun heidän valkopukuiset hiihtojoukkonsa aloittivat yllätyshyökkäyksiä metsistä ja katosivat sitten kuin aaveet. Heidän rohkeutensa ja taitonsa saivat (Neuvostoliiton diktaattorin Josif) Stalinin hyväksymään Suomen itsenäisyyden, lehti kirjoittaa.

Talvisota päättyi Moskovan rauhansopimukseen 12. maaliskuuta 1940, jossa Suomi määrättiin suuriin alueluovutuksiin Neuvostoliitolle. Sopimus tehtiin tilanteessa, jossa Suomen puolustus oli murtumassa. Aluemenetyksistä huolimatta Suomi sai pitää itsenäisyytensä.

Fogeign Affairsin mukaan talvisodassa koetut tappiot auttoivat Neuvostoliittoa menestymään sodankäynnissä myöhemmin. Esimerkkinä tästä lehti mainitsee Neuvostoliiton natsi-Saksaa vastaan käymät taistelut, jotka päättyivät Saksan häviöön vuonna 1945.

Talvisotaa on käytetty usein vertailukohtana Venäjän aloittamalle hyökkäyssodalle Ukrainassa. Molempia sotia yhdistää se, että sota on pitkittynyt vastoin hyökkääjän oletuksia ja Venäjä on molemmissa tapauksissa aliarvioinut vastustajan sotilaallisen voiman.

Foreign Affairsin artikkelin on jakanut Twitterissä myös Puolustusvoimien komentajana vuosina 2014–2019 toiminut Jarmo Lindberg.

Soviet army failed to break Finnish resistance in the Winter War of 1939–40, following Stalin’s invasion of Finland. The Finns, proving themselves even better practitioners of winter tactics than their invaders, terrorized Red Army soldiers by day and night. https://t.co/KNr4AW9bk9

