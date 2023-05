Suomalaiset pelkäävät velkaantumisen uhkaavan hyvinvointivaltiota

Kaksi kolmesta suomalaisesta on huolissaan Suomen valtion velkaantumisesta, ilmenee OP:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Huoli velkaantumisesta yhdistää sekä nuorimpia että vanhimpia ikäluokkia. 18–24-vuotiaista velasta on erittäin huolissaan 42 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 40 prosenttia. Koko väestöstä 37 prosenttia on tilanteesta erittäin huolissaan ja 65 prosenttia on jossain määrin tai erittäin huolissaan.

Suomalaisista miehistä lähes puolet on erittäin huolissaan Suomen valtion velan kasvusta. Naisista erittäin huolissaan olevien osuus on 28 prosenttia.

– Nousevat korot rokottavat paitsi kotitalouksien taloutta niin myös valtion taloutta. Korkomenot kasvavat samalla, kun valtion talous on ollut vuosikausia alijäämäinen. Tästä näkökulmasta suomalaisten huoli on perusteltu. Velasta puhuttaessa on kuitenkin hyvä muistaa talouden eri tasot: pelkkä leikkaaminen ei ole hyväksi, vaan taloutta on pystyttävä uudistamaan talouskasvua tukevalla tavalla, jotta Suomi voisi kukoistaa myös jatkossa, sanoo OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio tiedotteessa.

Suurin syy huoleen velkaantumisesta on pelko siitä, että Suomella ei ole jatkossa varaa nykyisenkaltaiseen hyvinvointivaltioon. Siitä on erittäin huolissaan lähes kolmasosa (31 prosenttia) vastaajista. Toiseksi eniten huolta aiheutti, että velkaantuminen pakottaa verojen nostamiseen.

– Suomalaisten huoli siitä, miten nykyinen hyvinvointivaltio kyetään pitämään tilanteessa, jossa Suomen väestö vanhenee kovaa vauhtia ja meillä on samaan aikaan erittäin alhainen syntyvyys sekä koko ajan kasvava pula työvoimasta, on mielestäni erittäin ymmärrettävää, Ritakallio sanoo.

Vastaajista 26 prosenttia on erittäin huolestuneita siitä, että velkaantumisen takia oma vanhuus ei ole enää turvattu, kun taas 22 prosenttia on erittäin huolissaan siitä, että lapsien tulevaisuus ei ole turvattu.

– Vastauksissa velkaantumisen aiheuttamista huolista on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että vastausten jakauma ei vaihtele erityisen paljon taustamuuttujien mukaan vaan suomalaiset jakavat laajasti sen, mistä eniten ollaan huolissaan. Esimerkiksi vastaajan kotitalouden tulot eivät vaikuta voimakkaasti siihen, kuinka huolissaan ollaan verojen korottamisesta tai hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Tämä kertoo mielestäni sen, että suomalaiset jakavat laajasti yhteisen tilannekuvan Suomen julkisen talouden tilanteesta, Ritakallio sanoo.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset 18–79-vuotiaat valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimus on toteutettu Taloustutkimuksen Internet-paneelissa ajalla 4.–16. toukokuuta 2023. Lopullinen vastaajamäärä on 2 419. Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja alueen mukaan.

