”Suomalaiset ottavat uhkan tosissaan” – Brittiupseerin mukaan Kreml sotii vain massan avulla

Britannian asevoimien panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon arvioi puolustusliitto Naton haluavan vahvistaa pelotevaikutustaan Venäjän suuntaan viime aikoina järjestetyillä laajoilla sotaharjoituksilla.

Hänen mukaansa Baltian maissa ollaan syystäkin huolissaan siitä, että jos Ukraina häviää sodan, voi presidentti Vladimir Putin kohdistaa katseensa seuraavaksi muualle.

– Osa meistä on sitä mieltä, että jos tällaista harjoittelua olisi tehty jo kaksi tai kolme vuotta sitten, niin Putin ei olisi välttämättä vyörynyt Ukrainaan niin suurella itsevarmuudella, de Bretton-Gordon sanoo Times Radiolle.

Nato-joukot ovat harjoitelleet eri aselajien yhteistyötä, jossa puolustukseen osallistuu koordinoidulla tavalla tykistö, jalkaväki, panssarijoukot ja ilmavoimat. Hamish de Bretton-Gordonin mukaan juuri tämä on ollut Ukrainan asevoimille suuri haaste.

– Heidän asevoimiaan ei ole koulutettu tämänkaltaiseen monimutkaiseen sodankäyntiin. Heillä on vastassaan venäläiset, joiden lähestymistapa sotaan pohjautuu massaan. Tiedämme heidän kärsineen yli puolen miljoonan miehen tappiot ja menettäneen yli 4 000 panssarivaunua, mutta he vain jatkavat vyöryttämistä, evp-upseeri hämmästelee.

Nato-maiden kannalta haasteena on yhdistää eri maiden joukot yhtenäiseksi sotavoimaksi, joka voisi torjua konfliktitilanteessa Kremlin hyökkäyksen. Asevoimien voimavaroja kutistettiin kaikissa länsimaissa kylmän sodan päättymisen jälkeen, joten kyvykkyyksiä joudutaan nyt rakentamaan uudelleen nopealla aikataululla.

– Baltian ohella Natoon juuri liittyneet suomalaiset ja ruotsalaiset ymmärtävät Venäjän luoman turvallisuusuhkan. Britanniassakin olisi ymmärrettävä, että Venäjän toimia voi estää vain osoittamalla vahvuutta, Hamish de Bretton-Gordon sanoo.

Hän on huolissaan siitä, että Britannian armeijan vahvuus on tällä hetkellä vain noin 72 000 sotilasta. Maassa on keskusteltu asevelvollisuuden palauttamisesta tai ainakin jonkinlaisen vapaaehtoisreservin muodostamisesta.

– Olemme nähneet Ukrainassa, että 70 000 sotilaan joukko olisi uuvutettu taistelukyvyttömäksi 4–6 viikon jälkeen, de Bretton-Gordon toteaa.

Evp-upseeri toivoo, että turvallisuusteemat olisivat vahvasti näkyvillä Britannian vaalikampanjassa. Maassa pidetään parlamenttivaalit heinäkuun alussa.

– Valitettavasti [Adolf] Hitlerin ja Putinin kaltaiset tyrannit kunnioittavat vain voimaa ja käyttävät heikkoutta hyväkseen. Tällä hetkellä näytämme heikkouden merkkejä ja olemme jopa puhuneet siitä vaaleissa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on lähettää viesti Putinille siitä, että olemme tosissamme, emmekä anne hänen vyöryä yli Ukrainan ja kohti Baltian maita, brittiupseeri sanoo.