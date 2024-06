Suomalaiset kyllästymässä väärinpysäköintiin

Valvontapyynnöt yksityisille pysäköinninvalvojille ovat kasvussa. Viime vuonna ParkkiPatelle tehtiin 19 159 valvontapyyntöä, missä on merkittävä kasvu edellisvuoden noin 18 000 pyyntöön verrattuna.

Yleisimmin autoilija tekee valvontapyynnön, jos joku toinen on pysäköinyt hänen parkkipaikalleen tai pelastustielle tai keskelle pihaa. Lisäksi huoltomiehet ilmoittavat yksityiseen pysäköinninvalvontaan herkästi, jos ajoneuvo on aurauksen tai muun huoltotyön esteenä. Myös diplomaattiautoista on tehty valvontapyyntöjä.

Valvontapyyntöjen suuri määrä kertoo siitä, että suomalaiset ovat kyllästyneet luvattomaan pysäköintiin. Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjä ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kannustaa suomalaisia toimintaan väärinpysäköintitapauksissa.

Hän kertoo, että yksityinen pysäköinninvalvonta toimii tarvittaessa yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa. Yksityinen valvoja ei voi siirtää väärinpysäköityä autoa, mutta kunnallinen toimija voi sen tehdä.

– Jos pysäköintiongelma toistuu yksityisalueella, taloyhtiö voi valtuuttaa yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön tekemään virka-apupyynnön ja siirtämään auton. Tällöin ensin kunnallinen valvoja voi laittaa autoon siirtokehotuksen, ja 48 tunnin kuluttua auto voidaan siirtää pois kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta, Metsäranta sanoo.

Osa ParkkiPaten saamista valvontapyynnöistä koskee toisten yritysten tai kunnallisen pysäköinninvalvonnan valvomia alueita, jolloin ParkkiPate ei voi itse ratkaista ongelmaa.

Pysäköinninvalvoja saapuu, mutta ei välttämättä heti

Metsärannan mukaan valvontapyyntöjen määrä lähti kasvuun, kun yritys avasi verkkosivuilleen valvontapyyntölomakkeen.

– Tarjosimme aiemmin sähköpostitse mahdollisuuden tehdä valvontapyyntöjä, mutta vuonna 2021 avasimme sivuillemme valvontapyyntölomakkeen. Sen avulla valvontapyyntö välittyy lähimmälle pysäköinninvalvojalle reaaliajassa.

Metsärannan mukaan valvontapyynnön tekijän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että valvoja ei aina ehdi paikalle heti.

– Valvoja saapuu paikalle joko heti tai myöhemmin riippuen siitä, missä kohtaa aluettaan hän on valvomassa, kun valvontapyyntö kirjautuu järjestelmään. Toisinaan väärinpysäköity auto saattaa kadota nopeasti paikalta ennen kuin valvoja ehtii paikalle.