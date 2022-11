Suomalaiset haastetaan valmistamaan kamiinoita ukrainalaisille

Sosiaalisen median palvelu Twitterissä leviää haaste, jossa jokaista hitsaustaitoista suomalaista kehotetaan valmistamaan lämmityskamiina ukrainalaisten käyttöön.

Haaste on saanut alkunsa LUT-yliopistossa käynnistetystä hankkeesta, jossa konetekniikan opiskelijat ja henkilökunta valmistavat osana kurssien harjoitustöitä energiapulasta kärsiville ukrainalaisille 20–40 kamiinaa, joilla voidaan lämmittää kotia ja valmistaa ruokaa. Projektissa on mukana joukko LUTin konetekniikan henkilökuntaa ja konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Koneen rakennuskilta ry.

– Ukrainalaisten sähkön- ja kaasunjakelu on poikki, mutta puuta löytyy poltettavaksi. Meillä taas on kaikki tarvittava osaaminen ja maailmanluokan laitteet, joilla voimme kamiinoita valmistaa, LUT-yliopiston konetekniikan osastonjohtaja ja professori Juha Varis kertoo tiedotteessa.

Kamiinat kuljetetaan Ukrainaan useassa erässä sitä mukaa, kun ne valmistuvat LUTin laboratorioista sarjatuotantona. Ukrainassa paikalliset viranomaiset toimittavat kamiinat harkintansa mukaan sinne, missä niitä tarvitaan eniten.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa haastaa kaikki suomalaiset mukaan talkoisiin.

– Meillä on lämpöä ja sähköä, eikä meitä kohti ammuta ohjuksia. Tilanne on toinen Ukrainassa – talvi on tulossa, ja on jälleen aika auttaa. Taistelemme hyvien puolella, ja tällä kertaa autamme ukrainalaisia kamiinoiden avulla. Miten sinä aiot auttaa?, Saksa sanoo.