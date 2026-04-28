Suomalaiset ansaitsivat 1,4 miljardia käytetyllä tavaralla, kasvu kiihtyy

Noin miljoona suomalaista myi viime vuonna käytettyä tavaraa, kertoo verkon kauppapaikka Tori tiedotteessa.

Myyjistä valtaosa toimii aktiivisesti: noin 90 prosenttia myy keskimäärin vähintään kaksi tavaraa kolmen kuukauden aikana.

– 40 prosenttia käytettyä tavaraa myyvistä suomalaisista myy kuukausittain enemmän kuin 2 tavaraa. Kyse on siis jatkuvasta tavasta, ei yksittäisestä suursiivouksesta, Torin johtaja Jenni Tuomisto kertoo tiedotteessa.

Käytetyn tavaran kauppa on myös kasvanut nopeasti euroissa mitattuna. Viime vuonna suomalaiset ansaitsivat myynnillä noin 1,4 miljardia euroa, kun vielä vuonna 2023 summa oli noin 0,9 miljardia. Kasvua kertyi kahdessa vuodessa 56 prosenttia Kaupan liiton tutkimuksen mukaan.

Tuomiston mukaan kehitystä selittää kaupankäynnin siirtyminen verkkoon.

– Myyminen yleistyy käytetyn tavaran verkkokauppaistumisen myötä. Myyminen on kätevämpää ja turvallisempaa, kun asiointi tehdään nykyään rekisteröityneenä, maksaminen tapahtuu digitaalisesti ja lähettäminen onnistuu automaateista.

– Yleisin hidaste käytetyn tavaran kaupassa on kokemus vaivalloisuudesta. 41 prosenttia suomalaisista ei ole myynyt tavaraa siksi, että kokee sen vaivalloiseksi. 22 prosenttia kokee käytetyn ostamisen työläänä, Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund sanoo.

Pakettimäärät kertovat ilmiön laajuudesta. Viime vuonna suomalaiset vastaanottivat 69,3 miljoonaa verkkokauppapakettia, joista noin neljännes sisälsi käytettyä tavaraa.

Posti pyrkii helpottamaan lähettämistä uusilla itsepalvelupisteillä, joissa pakettitarran voi tulostaa itse ja jättää lähetyksen ilman jonotusta.

– Nyt paketin lähettäminen toimii kuin lentokentän laukkuprintteri. Tulostetaan pakettitarra, liimataan se pakettiin ja paketti jätetään lähtevään kuormaan. Tällainen sujuvuus on postipalvelujen tulevaisuus, ja se tulevaisuus on nyt, Rosenlund toteaa.

– Ovelle tai postilaatikkoon jättäminen on ollut heti hitti käytetyissä tavaroissa. Jo 40 prosenttia Tori-tilauksista valitaan toimitettavaksi suoraan kotiovelle.

Torin datan perusteella kysyntä painottuu nyt kesäisiin tuotteisiin, kuten riipputuoleihin, terassikalusteisiin ja ilmastointilaitteisiin.

Taustalla olevat luvut perustuvat Torin kyselyyn (3339 vastaajaa) sekä Logistiikan trendiraporttiin 2026, jonka pohjakyselyyn vastasi 2375 suomalaista.

Myytkö paljon tavaraa? Tämä vero voi yllättää

Käytettyjä tavaroita verkossa myyvän kannattaa muistaa, että myynti ei aina ole verovapaata. Veronmaksajain keskusliiton johtavan verojuristin Juha Koposen mukaan oman kodin käytössä olleen irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia, jos ne jäävät alle 5 000 euroon vuodessa.

Sen sijaan myynti muuttuu veronalaiseksi, jos tavaraa on hankittu myyntitarkoituksessa tai toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista. Tällöin tulot pitää ilmoittaa verottajalle, ja laajamittaisessa toiminnassa kyse voi olla jopa yritystoiminnasta.

Veroasiat on syytä ottaa tosissaan, sillä pahimmillaan seurauksena voi olla rikostuomio.

Postin hukkaamat paketit harmittavat

Aiemmassa jutussamme keskityimme etenkin Postin korvauskäytäntöihin. Posti on vastuussa lähetyksistä, jotka katoavat sen käsittelyssä, mutta korvauskäytännöt herättävät usein arvostelua. Korvaukset eivät lähtökohtaisesti perustu lähetyksen todelliseen arvoon, vaan painoon, tyypillisesti 10–20 euroa kilogrammalta.

Jos lähetyksen arvo on tätä pienempi, korvaus maksetaan arvon mukaan. Käytännössä korvaus määräytyy sen perusteella, kumpi on Postille edullisempi vaihtoehto.

Lisäksi korvauksille on ylärajoja. Esimerkiksi tavallisesta kotimaan kirjelähetyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa, eikä tavallista ulkomaankirjettä korvata lainkaan.

Vaikka Posti korostaa selvittävänsä katoamistapaukset tapauskohtaisesti, järjestelmä johtaa usein siihen, että asiakkaalle maksettava korvaus jää selvästi lähetyksen todellista arvoa pienemmäksi.

