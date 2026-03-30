Hukkasiko Posti lähetyksesi? Korvaus jää usein pieneksi

Tilasitko verkkokaupasta tavaran, joka ei koskaan saapunutkaan perille? Tai kenties myit verkon kauppapaikalla vanhoja tavaroitasi, mutta lähettämäsi lähetys ei koskaan löytänyt tietään vastaanottajan luo.

Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä tilanteista, joissa lähetys on kadonnut Postin käsittelyssä.

Postin hukkaamat lähetykset turhauttavat sekä lähettäjiä että vastaanottajia. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaisi sitten toimia ja kuka on korvausvastuussa lähetyksen katoamisessa? Verkkouutiset kysyi asiasta suoraan Postilta.

Postin kuluttajakirjeliiketoiminnasta vastaava johtaja Sami Määttä antaa tilanteeseen selvän vastauksen.

– Mikäli henkilö havaitsee, ettei hänelle osoitettu tai hänen lähettämänsä lähetys on kadonnut, suosittelemme ottamaan yhteyttä Postin asiakaspalveluun, jotta voimme selvittää tilanteen, Määttä neuvoo VU:lle.

Hänen mukaansa jokainen katoaminen on harmillinen, mutta kokonaisuutta tarkastellen Postin kadottamien kirjeiden osuus kaikista lähetyksistä on erittäin pieni. Suurin osa lähetyksistä löytää siis tiensä perille.

Seurattavissa lähetyksissä lähetyksen kulkua on mahdollista seurata ja ne voidaan jäljittää seurantatapahtumien perusteella. Näitä ovat esimerkiksi kirjattu kirje, saantitodistus tai vakuutettu lähetys.

– Tavallisia kirjeitä ei voida jäljittää, koska niissä ei ole seurantaa, Määttä huomauttaa.

Miksi lähetyksiä katoaa?

Jos tavallinen kirjelähetys siis katoaa Postin käsittelyssä, sen jäljittäminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Seurannan puutteen takia katoamisten tarkkoja syitäkään ei voida varmuudella tietää.

– Osa katoamisista liittynee puutteellisiin osoitetietoihin tai tekemättä jääneisiin osoitteenmuutoksiin, jolloin kirjeitä jaetaan vääriin osoitteisiin, Määttä arvelee.

Väärin jaetut kirjeet eivät ole tavattomia. Moni on elämänsä aikana päätynyt tilanteeseen, jossa hänelle on saapunut toiselle ihmiselle osoitettua kirjepostia. Kirjeen vastaanottajana voi olla esimerkiksi asunnon edellinen asukas. Tällaisissa tilanteissa Määttä suosittelee kirjoittamaan kirjeen päälle ”Ei asu täällä” tai ”Väärä osoite”, ja toimittamaan kirjeen takaisin Postin kirjelaatikkoon.

– Mikäli väärin jaettua kirjettä ei palauteta Postille, sitä ei voida toimittaa edelleen oikealle vastaanottajalle, Määttä huomauttaa.

Joskus posti on voitu jakaa virheellisesti täysin väärään osoitteeseen. Kirjelaatikkoosi on voinut päätyä esimerkiksi kirje, joka oli osoitettu naapurillesi. Välillä on tullut ilmi tapauksia, joissa Posti on sekoittanut täysin samannimisten henkilöiden kirjepostit keskenään.

Määttä myöntää, että inhimilliset virheet lajittelussa tai jakelussa ovat mahdollisia. Hänen mukaansa tapaukset ovat silti erittäin harvinaisia.

Kaikki postinjakelussa tapahtuneet virheet eivät johdu Postista. Määttä muistuttaa, että Suomessa postia jakaa Postin lisäksi 13 muutakin jakeluyritystä. Ne kaikki ovat lueteltuna liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilla.

– Jos odottaa kirjettä yritykseltä, esimerkiksi laskua, eikä sitä ole saapunut, kannattaa kysyä kirjeen lähettäjältä, mitä jakeluyritystä se käyttää. Näin mahdollista kadonnutta lähetystä koskeva tiedustelu ja reklamaatio kohdistuu oikeaan jakeluyritykseen, Määttä neuvoo.

Se ei poista sitä tosiasiaa, että Posti hukkaa kirje- ja pakettilähetyksiä.

– Jokainen katoamistapaus on tietysti aina harmillinen.

Kirjettä tai pakettia lähettäessä ei koskaan voi sataprosenttisesti varmistua siitä, löytääkö oma lähetys perille vai katoaako se matkalla. Katoamisen riskiä voi pienentää kuitenkin huolehtimalla tietyistä perusasioista.

– Lähetysten perille toimittamisen varmistamiseksi on tietysti tärkeää, että lähetysten osoitetiedot ovat oikein ja asiakkaat ilmoittavat Postille oman virallisen osoitteensa. Tämä varmistaa lähetysten perille toimittamista, Määttä muistuttaa.

Postin korvauskäytännöt ihmetyttävät

Jos lähetys katoaa tai vaurioituu Postin käsittelyssä, Posti on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia.

Korvauskäytäntö ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin moni voisi kuvitella. Posti ei lähtökohtaisesti maksa korvauksia lähetyksen sisällön, vaan painon mukaan. Korvauksen määrä on tavallisesti 10-20 euroa kilogrammalta. Korvaus maksetaan lähettäjälle.

– Jos todellinen arvo on pienempi kuin painon mukaan laskettava korvaus, maksamme korvausta lähetyksen arvon mukaan. Lisäksi korvaamme lähettäjän maksaman kuljetusmaksun, Määttä kertoo.

Tässä kohtaa korvauskäytäntö voi herättää monissa kuluttajissa hämmennystä. Posti maksaa korvauksia joko painon tai todellisen arvon mukaan sen perusteella, kumpi tulee sille itselleen halvemmaksi. Toisin sanoen Posti pyrkii maksamaan korvauksia aina mahdollisimman vähän.

Määttä vetoaa sovellettavaan lainsäädäntöön, johon Postin korvauskäytännötkin perustuvat. Kotimaan kirjelähetyksissä korvaukset maksetaan postilain mukaisesti. Sen mukaan kadonneesta tavallisesta kirjeestä maksettava enimmäiskorvaus on 50 euroa. Tämän enempää kadonneesta kirjeestä ei saa korvauksia, sisälsi kirje mitä tahansa.

Kansainvälisissä kirjelähetyksissä sovelletaan Maailman postiliiton sopimuksia.

– Tavallisesta ulkomaankirjeestä ei makseta korvauksia, Määttä sanoo.

Lähetyksen katoaminen turhauttaa sekä lähettäjää että vastaanottajaa. Postia on arvosteltu toistuvasti siitä, että se hukkaa lähetyksiä ja maksaa olemattomia korvauksia hukkaamistaan lähetyksistä. Miten Posti suhtautuu saamaansa arvosteluun?

– Jokainen lähetys on meille merkityksellinen, ja pyrimme selvittämään jokaisen tapauksen huolellisesti. Jos epäilet lähetyksesi kadonneen, suosittelemme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta voimme selvittää tilanteen mahdollisimman nopeasti, Määttä korostaa.

LUE MYÖS:

Myytkö paljon tavaraa netissä? Helppo virhe voi johtaa rikosvastuuseen