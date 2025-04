Kreml tarjoaa lainoja asuntoihin alueilla, joita se ei hallitse

Venäjän hallituksen Dom.rf -perheasuntolainaohjelma on ryhtynyt tarjoamaan subventoituja asuntolainoja Ukrainassa sijaitseviin asuntoihin. Lainoja tarjotaan myös koteihin, jotka sijaitsevat alueilla, joita Venäjä ei ole edes miehittänyt. Asiasta kertoo RFE/RL.

Lainoja on tarjolla miehitettyihin kaupunkeihin kuten Melitopoliin ja Primorskiin, mutta myös Hersoniin, josta hyökkääjä häädettiin syksyllä 2022, ja Kramatorskiin, jonne hyökkääjä ei ole edes edennyt.

Asuntolainoja tarjotaan ”vain” kuuden prosentin korolla, joka on viisi kertaa keskimääräistä markkinakorkoa pienempi.

Kramatorskissa asukkaat eivät suhtaudu positiivisesti ajatukseen siitä, että Venäjä tarjoaa asuntolainoja heidän omiin koteihinsa.

– Jos joku ostaisi asuntoni tai taloni, rikkoisin heidän kätensä ja jalkansa. Miten muuten voisin reagoida? kysyy kramatorskilainen opettaja Mykola.

– Kuvittele, että joku ostaisi kotisi ilman, että tietäisit siitä. Miltä se tuntuisi?

Kramatorskia ei varsinaisesti voida pitää houkuttelevana asuinpaikkana, sillä se on joutunut sodan aikana Venäjän ankaran pommituksen kohteeksi. Esimerkiksi valtaosa kaupungin kouluista on tuhoutunut Venäjän pommi-iskuissa. Suurta ostoryntäystä tuskin on siis odotettavissa.

Mykola arvelee, että asuntolainaohjelman tarkoitus onkin luoda epävakautta.

– Uskon, että Venäjä tekee tämän painostaakseen ukrainalaisia psykologisesti ja epävakauttaakseen yhteiskuntaamme, hän tiivistää.

Samaa mieltä on Venäjän taloutta tutkiva analyytikko Nikolai Kulbaka.

– En usko, että ohjelman kautta ostetaan suurta määrää asuntoja. Tämä on vain poliittinen liike, jolla pyritään esittelemään nämä alueet osana normaalia venäläistä elämää, Kulbaka sanoo.

Asuntolainaohjelman verkkosivuilla ei kerrota, miten asukkaat pääsevät muuttamaan ostamaansa asuntoon , jos se sijaitsee Ukrainan hallitsemilla alueilla. Ohjelman edustaja ei myöskään vastannut kysymyksiin aiheesta.