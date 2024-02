Suomalainen vapaaehtoinen MTV:lle: Näin ammuspula näkyy

Ukrainassa vapaaehtoisena taistelleen Riku Ariman mukaan lännen aseapu on ratkaiseva Ukrainalle. Hän kertoo MTV:n haastattelussa ammuspulan vaikuttavan kaikkeen.

Kun kranaatteja ei ole, ei saada epäsuoran tulen tukea hyökkäämiseen, suojaamiseen, vetäytymiseen, eikä liioin evakuontiin.

– Se tekee kaikesta sata kertaa vaikeampaa, se näkyy selkeästi, Arima kertoo.

Arima liittyi sotaan puolitoista vuotta sitten, kun Ukraina pyrsyi valtaamaan nopeasti alueita takaisin esimerkiksi Harkovassa. Hän loukkaantui viime vuoden lopulla kranaattikeskityksessä, mutta paluu rintamalle on mahdollinen.

Venäjän edennyt hitaasti, mutta varmasti Donbassissa miehiä ja kalustoa säästämättä.

– On myönnetty, että lähes 20 000 on kaatunut pelkästään ja avoimien tietolähteiden mukaan 600 panssarivaunua on tuhoutunut. Puhutaan parin divisioonan menetyksistä, kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri toteaa MTV:lle.

Toverin mukaan Venäjä on päässyt etenemään 31 kilometriä, mutta hän muistuttaa Ukrainan on kaksi kertaa Suomen kokoinen maa, joten Venäjä ei voi edetä loputtomasti.

Aseapua on tulossa. Tanska kertoi 230 miljoonan euron kokoisesta apupaketista Ukrainalle. Se sisältää muun muassa 15 000 tykistökranaattia ja kesään mennessä parikymmentä F-16-hävittäjää.