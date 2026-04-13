Viranomaispostin paperijakelu loppuu, muutos koskee miljoonia

Viranomaisposti muuttuu sähköiseksi huomisesta alkaen, muistuttaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Jatkossa kun henkilö tunnistautuu Suomi.fi -palveluun, hänet ohjataan ottamaan käyttöön sähköiset Suomi.fi -viestit. Jatkossa viranomaisilta saapuva posti saapuu sähköiseen asiointikansioon. Sähköiset viestit korvaavat perinteisen paperipostin eli samasta asiasta ei lähetetä enää erikseen paperikirjettä.

Sähköiset Suomi.fi -viestit ovat olleet käytössä aiemminkin, ja palvelulla on yli 2,6 miljoonaa käyttäjää. DVV:n mukaan on odotettavissa, että palvelun käyttäjämäärä kasvavat tulevaisuudessa tuntuvasti.

DVV muistuttaa, että sähköiseen viranomaispostiin siirtyminen vaatii käyttäjältä toimenpiteitä, joten uudistus ei tapahdu huomaamatta. Sähköiset viestit otetaan käyttöön tunnistautumisen yhteydessä.

– Suomi.fi-viestit tulee käyttöön, jos olet täysi-ikäinen, käytät viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja ja sinulla ei vielä ole Suomi.fi-viestit käytössä. Sinut ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön, kun tunnistaudut vahvasti johonkin julkisen hallinnon asiointipalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortissa olevalla varmenteella, kertoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Käyttöönoton yhteydessä pitää ilmoittaa oma sähköpostiosoite ja vahvistaa se. Näin saat sähköpostiisi aina ilmoituksen uudesta viestistä. Sähköpostiosoitteesi ilmoittamisen jälkeen jatkat tunnistautumista normaalisti ja siirryt asiointipalveluun, jonne olit matkalla.

Jos et käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, muutos ei vaikuta sinuun, vaan saat jatkossakin viranomaisten lähettämän postin paperipostina.

Muutos ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä henkilöitä, joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus.

Viranomaispostin voi saada jatkossakin paperipostina

Hotari kertoo, että viranomaisten lähettämät kirjeet voi saada jatkossakin paperisena, vaikka asioisi viranomaisten kanssa digitaalisesti.

– Voit vaihtaa kirjeiden toimitustavaksi paperipostin, kun olet ensin ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön. Vaihda toimitustapa Suomi.fi-viestien asetuksissa.

Valinta paperipostin vastaanottamisesta pysyy voimassa vähintään vuoden. Kun vuoden jälkeen tunnistaudut seuraavan kerran jonkin viranomaisen asiointipalveluun, sinut ohjataan jälleen ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön. Jos et tunnistaudu, viranomaisposti saapuu sinulle paperipostina myös vuoden määräajan jälkeen.

Mobiilisovellus on helpoin tapa lukea saapuneet viestit

Hotari muistuttaa, että Suomi.fi-mobiilisovellus on näppärin tapa lukea viranomaisilta saapunut posti.

– Voit lukea viranomaisilta saapuneet viestit suoraan Suomi.fi-sovelluksesta. Sovellus myös ilmoittaa, kun sinne saapuu uusi viesti. Viestit pysyvät mukanasi ja ovat helposti saatavillasi missä tahansa oletkin.

On tärkeä muistaa siirtyä lukemaan uusi viesti aina joko Suomi.fi-mobiilisovelluksesta tai kirjautumalla osoitteessa suomi.fi/viestit.

– Koskaan ei pidä siirtyä lukemaan viestiä sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuneiden linkkien kautta. Suomi.fi-viestit ei lähetä tekstiviestejä tai Whatsapp-viestejä vastaanottajille. Sähköpostiin saapuu ilmoitus uudesta viestistä, mutta siinä ei tietoturvasyistä koskaan ole linkkiä, jota kehotetaan klikkaamaan, sanoo Hotari.