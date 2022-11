Suomalainen asiantuntija rinnastaa Venäjän iskut kansanmurhaan

Aalto yliopiston työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll katsoo, että Venäjän järjestelmälliset iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin talven lähestyessä on rinnastettavissa kansanmurhaan.

– Kansanmurhaksi kutsutaan toimia, jossa tietoinen aikomus tuhota kokonaan tai osittain tietty ihmisryhmä ja sen identiteetti, Limnéll toteaa Twitterissä.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Stefan Forss vastaa Limnéllille tviitti-ketjussa, että ”Venäjä jatkaa tällä linjalla niin kauan kuin suinkin pystyy”.

– Muutosta ei tule ennen kuin Ukraina kykenee iskemään kunnolla Venäjän kotipesiin. Ilmatorjunta ei yksin riitä. Kävi myös mielessä, miten Venäjällä reagoitaisiin, jos esimerkiksi Moskova ja Pietari pimenisivät, Forss pohtii.

Venäjän asevoimat on tehnyt syksyn mittaan useita ohjusiskuja Ukrainan siviili- ja energiainfrastruktuuria vastaan. Venäjän iskuissa on tuhottu tai vahingoitettu 32 000 siviilikohdetta ja 700 kriittistä infrastruktuurikohdetta, kertoo Ukrainska Pravda -uutissivusto viitaten Ukrainan varasisäministerin lausuntoon.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä jatkaa ohjusiskujaan myös tällä viikolla.

Useat asiantuntijat ovat pitäneet esillä Kremlin kansanmurhaan tähtäävä suunnitelmaa Ukrainassa.

Muun muassa Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinson toteaa tuoreessa artikkelissaan, että ”Ukrainan joukot ovat kohdanneet jokaisella vapauttamallaan alueella joukkohautoja ja kidutuskammioita sekä kokemuksia sieppauksista, teloituksista, seksuaalisesta väkivallasta ja pakkokarkotuksista, jotka koskettavat miljoonia uhreja”.

Dickinsonin mukaan Venäjän miehitysjoukot eivät ole myöskään salanneet pyrkimystään hävittää kaikki jäljet Ukrainan kansallisesta identiteetistä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

– Siellä, missä Kreml on ottanut vallan, ukrainan kieli on tukahdutettu ja Ukrainan valuutta on poistettu käytöstä. Pääsy ukrainalaisiin medioihin on estetty. Venäjältä on tuotu opettajia aivopesemään ukrainalaisia koululaisia. Kremlin virkamiehet ja hallinnon propagandistit ovat nimenomaisesti ilmoittaneet aikovansa hävittää Ukrainan valtiollisen aseman ja kieltävänsä Ukrainan oikeuden olemassaoloon, hän toteaa.