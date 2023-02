Suojelupoliisi antanut ministeriölle selvityksen entisestä työntekijästään

Suojelupoliisi (Supo) on antanut sisäministeriölle selvityksen entisestä työntekijästään Matti Saarelaisesta.

– Sisäministeriön pyynnöstä olemme koonneet Saarelaiseen liittyvän aineiston yhteen. Selvitys on nyt luovutettu sisäministeriölle, ja julkiset osat tästä selvityksestä ovat luonnollisesti myös median käytettävissä, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kirjoittaa.

Julkisuudessa on keskusteltu Saarelaisen roolista ulkomaalaisviraston ylijohtajana, kun Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalle Gennadi Timtshenkolle myönnettiin Suomen kansalaisuus vuonna 1999. Iltalehden mukaan pitkän uran Supossa tehnyt ja ylijohtajaksi siirtynyt Saarelainen olisi myötävaikuttanut Timtšenkon kansalaisuuden käsittelyyn.

– Suojelupoliisi ei antanut kansalaisuushakemuksesta lausuntoa. On hyvin vaikea saada luotettavaa kuvaa siitä, minkälaisia keskusteluja suojelupoliisissa on käyty Gennadi Timtshenkon kansalaisuushakemuksesta 1990-luvun lopulla, kun Saarelainen työskenteli ulkomaalaisviraston johtajana. Selvityksessä toteamme, että tiedot Timtshenkon kansalaisuuden myöntämisen taustoista poikkeavat toisistaan eikä selvityksessä voitu saada lopullista selvyyttä asiaan, Pelttari kirjoittaa.

Hän toteaa, että työnantaja ei voi puuttua toisen työnantajan palveluksessa tapahtuneisiin asioihin.

– Työnantajana suojelupoliisilla on velvollisuus puuttua virkamiestensä toimintaan, jos he rikkovat lakia tai toimivat muuten epäasiallisesti. Puuttuminen edellyttää, että työnantaja on toiminnasta tietoinen. Toisen työnantajan palveluksessa tapahtuneita asioita ei uusi työnantaja voi selvittää tai niistä rangaista, Pelttari kirjoittaa.

Hän kirjoittaa, että asioiden selvittäminen on vaikeaa erityisesti pidemmän ajan kulutttua.

– Yksittäisen virkamiehen oikeusturva edellyttää myös aina vahvaa näyttöä epäilysten tueksi. Mediassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa Saarelaisen roolista on esitetty faktojen lisäksi myös paljon spekulaatioita. Mikään Saarelaisen toiminnasta Supossa tehty havainto ei viittaa siihen, että hänellä olisi ollut haitallista yhteydenpitoa vieraiden valtioiden tiedusteluviranomaisten kanssa.