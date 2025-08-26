Summa Defence lähtee käynnistämään norjalaistelakkaa

Puolustus- ja turvallisuusteknologian yritys Summa Defence Oyj on allekirjoittanut aiesopimuksen norjalaisen Brødrene Aa Eiendom AS:n kanssa Brødrene Aa -telakan toiminnan uudelleenkäynnistämisestä Hyenissä Norjassa, yhtiö kertoo tiistaina lähettämässään pörssitiedotteessa.

Telakka tunnetaan hyvin nopeiden hiilikuidusta rakennettujen matkustaja-alusten valmistuksesta. Telakka ajautui konkurssiin aiemmin tänä vuonna, kun kolme telakalla rakenteilla ollutta lauttaa peruttiin. Osapuolet suunnittelevat uuden yhtiön perustamista ja toiminnan käynnistämistä uudelleen syyskuun loppuun mennessä, tuomalla asteittain entisiä työntekijöitä takaisin viimeistelemään keskeneräiset projektit ja luomaan uutta liiketoimintaa.

– Näemme suuria mahdollisuuksia enemmistöosuuden hankkimisessa uudesta yhtiöstä, joka tuo konserniin hiilikuituteknologian osaamista jo olemassa olevan alumiini- ja teräsosaamisen rinnalle. Tämä vahvistaa asemaamme laivanrakennusmarkkinoilla ja kasvattaa potentiaalia puolustuslaivanrakennuksessa. Summa Defence omistaa jo kaksi telakkaa Suomessa, ja Brødrene Aa:n ja näiden telakoiden välinen synergia tulee olemaan merkittävä, sanoo Summa Defence Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen tiedotteessa.

Tunnettu suunnittelu- ja insinööritoimisto Paradis Nautica tulee myös osaksi yrityskauppaa, vahvistaen Summa Groupin suunnittelu- ja insinöörikyvykkyyksiä.

Kesäkuussa toimintansa aloittanut ja Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautunut Summa Defence raportoi viime viikolla tuloksestaan.

Yhtiö kertoi myös viime viikolla aloittavansa dronetuotannon Etelä-Suomessa. Ensimmäinen koe-erä on valmistuksessa ukrainalaiskumppanin kanssa. Ensimmäisten tuotantoerien arvioidaan valmistuvan ja toimitusten alkavan vuoden toisen puoliskon aikana.

