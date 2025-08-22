Summa Defence kehittää droneja salamyhkäisesti ja myöhässä

Suomalaisen puolustusalan uudeksi hittiyhtiöksi mainostettu Summa Defence ei ole saanut dronetuotantoaan täyteen käyntiin. Tuotantolaitoksen sijaintia tai ukrainalaisen kumppanin nimeä ei kerrota. Ensimmäisen tuloksensa perjantaina julkistanut yhtiö kertoi tulosinfossaan, että lennokkien koe-erien tuotanto on käynnistynyt. Toimitusjohtaja Jussi Holopaisen mukaan yhtiö pilotoi nyt kolmen kopteridronen valmistamista.

— Yksi näistä on vaikeammin häirittävä kuitudrone ja kaksi lyhyemmän matkan taisteluhauta- tai kaupunkitaisteluetäisyyksille sopivaa kopteridronea. Kuitudronen toimintaetäisyys on noin 20 kilometriä, Holopainen kertoi.

Viime syksynä Holopainen sanoi Helsingin Sanomille, että tuotantolaitoksen kapasiteetti liikkuu alussa sadoissa, mutta sen on tarkoitus nousta ”aika nopeasti” tuhansiin. HS jatkoi, että laitoksessa aiotaan valmistaa kaikenlaisia droonijärjestelmiä, kuten tiedustelu- ja häirintälennokkeja sekä viholliseen iskeviä räjähdelennokkeja sekä ”maa- ja meridrooneja”. Varsinaisten räjähteiden tuotantoakin kaavailtiin.

Aiemmin kuluvalla viikolla Summa Defence osallistui Tanskassa järjestetyille Dalo Industry Days -messuille. Tapahtuma on Skandinavian suurin puolustusalan tapahtuma. Kööpenhaminassa messuilla vierailleiden ihmisten mukaan Summa Defencen messupisteellä tätä Suomessa paljon huomiota saanutta dronetuotantoa ei esitelty ollenkaan.

Dronetuottajia on viimeisten parin vuoden aikana ilmestynyt markkinoille pilvin pimein.

— Tuottajia on todella paljon, meillekin tulee yhteydenottoja jatkuvasti, Holopainen sanoi medialle järjestetyssä tulosinfossa. Hän kuvaili Summan dronetuotantoa ketteräksi.

— On etsitty ukrainalaisia kumppaneita, joilla on jo taistelukäytössä olevaa dronekantaa. Kun sitä jatkokehitetään, niin immateriaalioikeudet jäävät tänne.

HS:n marraskuisessa uutisessa noin puoli vuotta ennen pörssiin listautumista lupailtiin, että Etelä-Suomessa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta droneja voidaan lähettää helposti Ukrainaan. Sen lisäksi droneja kerrottiin lähetettävän EU- ja Nato-maihin. Perjantaina Holopainen sanoi, ettei kamikaze-tyyppisiä hyökkäysdroneja ole tarpeen tuottaa rauhanajan maiden varastoihin isoja määriä.

— Puhutaan enemmän korkean teknologian laitteista.

Marraskuussa, kun Summa Defence tiedotti aikovansa perustaa dronetehtaan, se listasi tiedotteessaan neljä ukrainalaista alan yritystä. Perjantain puolivuotiskatsauksessa puhuttiin ukrainalaisesta kumppanista, siis yksikkömuodossa. Kysyttäessä Holopaiselta mikä yhtiö on kyseessä, Holopainen ryhtyi puhumaan useista kumppaneista mutta ei kuitenkaan halunnut nimetä niitä.

Kauppalehti kertoi heinäkuussa Summa Defencen ukrainalaisesta kumppaniyrityksestä nimeltä Griselda. Yhtiö automatisoi tiedustelutietoa tekoälyllä ja helmikuussa Summa kertoi perustavansa Griseldan kanssa yhteisyrityksen. Kauppalehden lähteiden mukaan Summa Defence oli luvannut Griseldalle 2,5 miljoonaa euroa, minkä jälkeen Summasta ei kuulunut enää mitään eikä luvattuja rahoja näkynyt. Kun Kauppalehti teki aiheesta artikkelia, poisti Summa verkkosivuiltaan tiedot Griseldasta.

Summa Defence listautui pörssiin kesäkuussa käänteisellä listautumisella hankittuaan itselleen Meriaura Groupin koko osakekannan. Yhtiöryppääseen on hankittu myös esimerkiksi Lännen Tractors, konttiyhtiö IntLog, ruoppaajavalmistaja Aquamec ja latvialainen AR-lasivalmistaja Lightspace Technologies. Kaksikäyttötuotteisiin erikoistuvan konsernin paletissa dronetuotanto edustaa sotilasteollisuuden kovaa ydintä. Marraskuussa dronetuotannosta julkaistun tiedotteen mukaan tuotannon oli tarkoitus alkaa vuoden 2025 alkupuolella. Täysimittainen käynnistys on siis myös jonkin verran myöhässä.

Mutta milloin ja kuinka paljon jäävät yhä vaille vastausta.

— Tuotantolaitoksen tuotantotavoitteita emme vielä julkista kun emme ole niistä tiedottaneet, Holopainen vastaa, kun tavoiteista kysytään.

Edes laitoksen sijaintia ei ole kerrottu, eikä siitä ole julkaistu kuvia edes sisätiloista siten, ettei sijaintia voisi päätellä. On vain aiemmin julkaistu kuva jonkinlaisesta dronesta pellolla.

— Turvallisuussyistä emme tuotantolaitoksen sijaintia jaa, tiedämme eri lähteistä että olemme luupin alla. Turvallisuusasiat pitää ottaa vakavasti, sanoo toimitusjohtaja Holopainen.

Summa Defencen perjantaina julkaisemien lukujen perusteella yhtiöllä riittää muutenkin vielä roimasti kirittävää, jos yhtiö aikoo päästä alkuperäisiin taloudellisiin tavoitteisiinsa kuluvalle vuodelle. Viime vuoden lopulla julkaistussa taloudellisessa ohjeistuksessa konsernin kuluvan vuoden liikevaihdoksi arvioitiin 110–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 9–12 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksessa yhtiö ei kertonut loppuvuoden näkymistä tai antanut loppuvuodelle tulosohjeistusta.