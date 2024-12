Suljettaviksi kaavaillut museokohteet avataan sittenkin

Suomen kansallismuseon yhdeksässä avoinna olleessa museossa ja linnassa oli noin 521 560 kävijää vuoden 2024 aikana. Myös ensi vuonna kaikki yhdeksän museokohdetta avautuvat yleisölle.

Museoviraston syksyllä käymien yt-neuvottelujen tuloksena Suomen kansallismuseon kesäkohteista Seurasaaren ulkomuseo, Hvitträsk, Langinkoski ja Louhisaari päätettiin sulkea ensi vuodeksi. Eduskunnan keskiviikkona myöntämällä lisärahoituksella kuitenkin myös nämä museot voidaan avata.

Eduskunnan päätöksen mukaan vuoden 2025 talousarviossa Museovirastolle siirretään miljoona euroa, jotta Seurasaaren ulkomuseo, Louhisaaren kartanolinna, Hvitträskin ateljeekoti ja Langinkosken keisarillinen kalastusmaja voidaan avata kaudeksi 2025.

Lisäksi vuoden 2024 kolmannessa lisätalousarviossa Kansallismuseon uudisosan ohjelmistotuotannon menoihin osoitettiin 0,8 miljoonan euron lisäys.

– Tämä on merkittävä päätös. Rahoitus varmistaa toimintamme ensi vuodeksi, vaikka tulevien vuosien rahoitusta se ei ratkaise. Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen ja kansallinen kulttuuritoimija, ja museokohteillamme on suuri alueellinen vaikutus sekä kulttuurisesti että taloudellisesti, Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila sanoo tiedotteessa.

– Myös Kansallismuseon uudisosan ohjelmistotuotantoja päästään edistämään. Museon ollessa auki koko ohjelmisto rahoitetaan toiminnan tuotoilla, joista nyt ovat puuttuneet rakennushankkeiden vuoksi suljettuna olevan Kansallismuseon tulot, Anttila jatkaa.

Suomen kansallismuseo ylläpitää eri puolilla Suomea kymmentä museokohdetta, joista Helsingissä sijaitseva Kansallismuseo on ollut suljettuna syksystä 2023 peruskorjaus- ja laajennushankkeen vuoksi. Kansallismuseon on tarkoitus avautua keväällä 2027.

– Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen yhteenlaskettua kävijämäärää voi pitää oikein hyvänä. Kävijäluvut kertovat osaltaan siitä merkityksestä, jota museo- ja linnakohteillamme on kansallisesti ja alueellisesti. Aiempien vuosien yhteenlasketuista luvuista kuitenkin jäädään Kansallismuseon kiinniolon vuoksi, museopalvelujohtaja Tiina Mertanen Suomen kansallismuseosta sanoo.

Kohteiden aukioloajat vuonna 2025

Olavinlinna 2.1.–30.12.

Hämeen linna 2.1.–15.12.

Tamminiemi 1.1.–31.12.

Suomen merimuseo 2.1.–31.12.

Suomen merimuseo, museolaivat 13.5.–17.8.

Seurasaaren ulkomuseo 15.5.–15.9.

Vankila 2.5.–30.9.

Hvitträsk 1.5.–30.9.

Louhisaari 15.5.–31.8.

Langinkoski 19.5.–31.8.