Suklaassa salmonellariski, vedetään myynnistä

Itu Biodyn Oy on ilmoittanut vetäneensä myynnistä iChoc Planty Classic 80 g -vegaanisuklaata, tiedottaa Ruokavirasto.

Takaisinvedon syynä on, että saksalaisen tuotteen yhdessä valmistuserässä on todettu salmonellaa.

Takaisinvedettävän erän parasta ennen -päiväys on 07/2026. Erä on ollut myynnissä 2.6.2025 alkaen. Tuotteen eränumero on L25125 ja EAN-koodi on 4044889004595.

– Kyseistä tuote-erää on ollut myynnissä Ruohonjuuri Oy:n myymälöissä, Kärkkäinen Oy:n Ylivieskan ja Lahden myymälöissä, Helsingissä Postitalon K-marketissa sekä Porissa Yrttisoppi Oy:ssa, tiedotteessa kerrotaan.

Yritys ohjeistaa kyseistä tuote-erää ostaneita kuluttajia reklamoimaan asiasta yrityksen asiakaspalveluun osoitteeseen [email protected]. Yritys pyytää lisäämään viestiin kuvan ostetusta tuotteesta siten, että tuotteen päiväys näkyy. Vaihtoehtoisesti kuluttaja voi palauttaa kyseisen erän tuotteen siihen ostopaikkaan, josta on sen hankkinut.