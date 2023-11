Suklaapatukoita vedetään myynnistä

Fazer-makeiset vetää markkinoilta erän Karl Fazer Crunchy 55 g -suklaapatukoita, koska tuotteisiin on saattanut sekoittua valmistuslinjalla tarvittavaa voiteluöljyä.

Kyseinen öljy on elintarvikehyväksytty satunnaiseen elintarvikekontaktiin ja sen maksimipitoisuudelle on asetettu yläraja. Koska mahdollisen öljyn määrää tuotteessa ei voida analyysillä varmentaa, teemme takaisinvedon varotoimenpiteenä. Öljy on mautonta ja hajutonta, joten sitä ei voi havaita tuotteesta aistinvaraisesti.

Takaisinveto koskee seuraavaa erää:

Karl Fazer Crunchy 55 g -suklaapatukka

Parasta ennen -päivä 19.8.2024

Fazer-makeiset lupaa hyvittää jo ostetut tuotteet. Asiakkaat voivat tehdä asiasta reklamaation Fazerin verkkosivujen kautta. Reklamaation liitteeksi pyydetään kuva tuotteesta niin, että tuotteen päiväykset näkyvät.

Tuotteet voi palauttaa Fazer-makeisille myös postitse. Lähetys on maksuton eikä siihen tarvita postimerkkiä. Fazer lupaa hyvittää postitse palautetut osoitteet.

Postitettaessa yhteystiedot ovat:

Fazer Makeiset / Asiakaspalautus / Sopimustunnus 611152

PL 110

00101 HELSINKI