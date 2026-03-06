Suhoi Superjetien vikatilanteita on yli kolme kertaa enemmän kuin sodan alussa

Venäjän Suhoi Superjet -matkustajakoneille sattui vuonna 2025 käytössä ainakin 513 teknistä vikaa, joka on 3,4 kertaa enemmän kuin Venäjän hyökkäyssotaa edeltäneenä vuonna 2021. Riippumaton venäläismedia Verstka on analysoinut kaikki onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita raportoivan Aviaincident- Telegram-kanavan julkaisut viime vuosilta.

Superjetille tapahtuneiden julkistettujen vikatilanteiden määrä kasvaa joka vuosi. Vuonna 2021 tapauksia oli 152, mutta seuraavana vuonna jo viidennes enemmän (182). Vuonna 2023 vikatilanteiden määrän kasvu nopeutui merkittävästi: 306 tapausta tarkoitti jo 68 prosentin kasvua. Vuonna 2024 raportoitiin 378 vikatilanteesta (23 prosentin kasvu) ja viime vuonna tapausten määrä nousi 514:ään, joka oli taas 36 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Eniten Superjeteistä raportoidaan moottoriongelmista: vuodesta 2021 lähtien yhteensä 269 ilmoitusta sisältää tapauksia, joissa moottorit eivät käynnisty, ovat jostakin kohtaa ”tukossa” ja moottorien suojapellit putoavat. Ohjaamomiehistöt raportoivat myös moottorien tärinöistä tai vain ”ongelmista”.

Toiseksi suurin ongelmakohta ovat laskutelineet, joista on viimeisen viiden vuoden aikana julkaistu 171 vikatilannetta. Ohjaamomiehistöt ovat ilmoittaneet niiden toimintahäiriöistä, hallitsemattomuudesta, niiden luukkujen toimimattomuudesta, tärinöistä ja renkaiden puhkeamisista.

Kolmas vikaantuja ovat ohjaamon ja matkustamon paineistus ja ilmastointi, joista on 141 tapausta. Miehistöt ovat raportoineet paineistuksen menettämisistä, tuulilasien halkeamisista, ilmastoinnin toimimattomuuksista ja matkustamon lämpötilaan liittyvistä ongelmista. Navigointi- ja tutkajärjestelmiin liittyviä ongelmia on raportoitu 87 kertaa, polttoainejärjestelmän ongelmia 63 kertaa ja siipiin liittyviä ongelmia 59 kertaa.

Tietokoneongelmia on ollut 52 kertaa, törmäyksen välttämisjärjestelmän ja hydraulijärjestelmän vikoja kumpiakin 48 kertaa. Ilmajarrujen vioista on raportoitu 33 kertaa, autopilotista 21 kertaa ja viestintäjärjestelmästä 13 kertaa. Yhteensä 91 tapausta ei mahdu näihin luokkiin, ja 441 tapauksessa ongelmia ei eritelty, vaan niihin viitattiin vain ”teknisinä ongelmina”.

Viiden vuoden ajalta kootut vikatilanteet koskevat ainakin 235:tä koneyksilöä. Eniten tapauksia (19) on kertynyt Azimuthin koneelle RA-89004, Azimuthin koneelle RA-89149 (18) ja Rossijan koneelle RS-89136 (17).

Suhoi Superjet 100 on kärkiesimerkki venäläisestä konetyypistä, johon lännen Venäjälle asettamat pakotteet ovat iskeneet rajoittaen ulkomaisten komponenttien ja teknologian saatavuutta. Merkittävän määrän ulkomaisia komponentteja sisältävän konetyypin ylläpito on muuttunut monimutkaisemmaksi.

Samasta syystä ulkomaisten konetyyppien käyttö vähenee Venäjällä. Kremlin oman ennusteen mukaan 109 ulkomaista konetta voidaan joutua poistamaan vuoteen 2030 mennessä. Siviili-ilmailu on samassa ajassa menettämässä kolmanneksen koneistaan. Tästä huolimatta Venäjän hallitus vähensi lentokoneiden ja helikopterien tuotantoon sijoitettavia varoja 39 prosenttia vuodeksi 2026.