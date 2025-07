Suhoi-hävittäjä syöksyi maahan Nizni Novgorodin alueella

Venäjän ilmavoimien sotilaskone syöksyi maahan Nižni Novgorodin alueella, kertoo venäläismedia Baza Telegramissa.

Alustavien tietojen mukaan kyseessä oli Su-27-hävittäjä, joka putosi Kulebakin kaupungin lähelle. Kaksi lentäjää pelastautui heittoistuimella.

Bazan mukaan toinen heistä on jo löydetty. Toista etsitään.

Venäläismedioiden mukaan onnettomuuden syytä ei ole vielä virallisesti ilmoitettu. Paikalliset pelastusryhmät työskentelevät onnettomuuspaikalla.

russian Su-27 crashes in the Nizhny Novgorod region.

A Su-27 fighter jet crashed near the town of Kulebaki in the Nizhny Novgorod region. According to media reports, both pilots were able to eject, one has been found, and the search for the second is ongoing.

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 1, 2025