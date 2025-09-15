Verkkouutiset

Keskisuomalainen-konsernin lehdet ovat muodostaneet STT:lle merkittävän asiakasryhmän.

STT:n tulevaisuus epävarma – Yle: Myös Keskisuomalainen harkitsee luopumista

  • Julkaistu 15.09.2025 | 11:51
  • Päivitetty 15.09.2025 | 13:56
  • Journalismi, Media
Mediakonserni ei ole kiinnostunut uutistoimiston vetovastuusta.
Mediatalo Keskisuomalainen harkitsee STT:n uutisista luopumista. Konsernin journalistinen johtaja ja sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kertoi asiasta maanantaina Ylen aamussa.

Mervolan mukaan Keskisuomalainen-konserni aikoo julkaista STT:n uutisia myös jatkossa, jos uutistoimisto jatkaa palvelujaan samalla laajuudella kuin nyt.

– Jos STT ei ole jatkossa tämän laajuinen, tilannetta täytyy harkita, koska silloin joudumme rakentamaan omaa seurantaa ja tekemistä, Mervola sanoo Ylelle.

STT:n tulevaisuus on ollut esillä sen jälkeen, kun uutistoimiston suurin omistaja ja asiakas Sanoma Media Finland ilmoitti harkitsevansa STT:n uutisten ja kuvapalveluiden käytöstä luopumista. Koska Sanoman mediat muodostavat merkittävän osan STT:n asiakasryhmästä, päätös voi johtaa jopa koko uutistoimiston toiminnan lopettamiseen. Sanoman medioita ovat muun muassa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Aamulehti.

Keskisuomalainen-konserni on yksi STT:n vähemmistöomistajista. Konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi on sanonut Suomen Lehdistölle, että Keskisuomalainen ei ole kiinnostunut ottamaan vetovastuuta STT:stä.

Mediatalo Keskisuomalainen on yksi Suomen suurimpia media-alan yhtiöitä. Sen kustantamia lehtiä ovat sanomalehti Keskisuomalaisen lisäksi muun muassa Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Uutiset, Karjalainen, Kouvolan Sanomat, Länsiväylä, Savon Sanomat, Tamperelainen ja Vantaan Sanomat.

