Toimitusjohtaja IL:lle: STT:n toiminta voi loppua

Mediakonserni Sanoma kertoi maanantaina suunnittelevansa Suomen Tietotoimiston (STT) uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista.

STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen kertoo Iltalehdelle, että Sanoman ilmoitus tuli yllätyksenä.

– Hämmennyksessä ja ehkä hieman tuskaisenakin tieto vastaanotettiin. Aikamoinen jumppa tiedossa, Laaksonen sanoo IL:lle.

Sanoma on STT:n suurin omistaja ja sen merkittävin asiakas.

Laaksonen ”haluaa uskoa” STT:n toiminnan jatkuvan jossakin muodossa. IL kysyy Laaksoselta, onko STT:n toiminnan loppuminen mahdollista.

– Valitettavasti se on yksi mahdollisuus. Me teemme tietenkin kaikkemme, että näin ei kävisi, hän vastaa.