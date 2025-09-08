Verkkouutiset

Sanoma voi lopettaa STT:n käytön kokonaan. LEHTIKUVA / ANNI ÅGREN

Toimitusjohtaja IL:lle: STT:n toiminta voi loppua

  • Julkaistu 08.09.2025 | 19:48
  • Päivitetty 08.09.2025 | 19:48
  • Media
Sanoman ilmoitus tuli Kimmo Laaksosen mukaan yllätyksenä.
Mediakonserni Sanoma kertoi maanantaina suunnittelevansa Suomen Tietotoimiston (STT) uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista.

STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen kertoo Iltalehdelle, että Sanoman ilmoitus tuli yllätyksenä.

– Hämmennyksessä ja ehkä hieman tuskaisenakin tieto vastaanotettiin. Aikamoinen jumppa tiedossa, Laaksonen sanoo IL:lle.

Sanoma on STT:n suurin omistaja ja sen merkittävin asiakas.

Laaksonen ”haluaa uskoa” STT:n toiminnan jatkuvan jossakin muodossa. IL kysyy Laaksoselta, onko STT:n toiminnan loppuminen mahdollista.

– Valitettavasti se on yksi mahdollisuus. Me teemme tietenkin kaikkemme, että näin ei kävisi, hän vastaa.

Uusimmat
